Facebook: le dirette registrate spariranno dopo 30 giorni

Facebook si prepara a rivoluzionare il modo in cui gestisce le dirette streaming sulla piattaforma. Dal 19 febbraio, le registrazioni delle dirette vengono infatti eliminate automaticamente dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Una mossa che avrà un impatto significativo per creator e aziende che utilizzano regolarmente il social per trasmettere in live.

Perché Facebook cancella le vecchie dirette

A spiegare la motivazione della volontà di cancellare le dirette più vecchie è stata Meta. Il colosso ha analizzato i dati delle visualizzazioni facendo capire che le dirette vengono guardate su Facebook soprattutto nel momento della trasmissione o al massimo dopo un paio di settimane. Tenerle dunque sempre disponibili, risulterebbe inutile e appesantirebbe solo la piattaforma.

Come salvare le proprie dirette prima che spariscano

Per agevolare questa transizione, Facebook ha previsto diversi strumenti per il salvataggio dei video. Gli utenti riceveranno notifiche via email e direttamente sull’app che li avviseranno dell’imminente eliminazione dei contenuti. A quel punto, ci saranno 90 giorni di tempo per scaricare o trasferire i video.

Ecco le opzioni disponibili per non perdere le proprie dirette:

Download massivo: è possibile scaricare più video contemporaneamente selezionando un intervallo di date personalizzato;

è possibile scaricare più video contemporaneamente selezionando un intervallo di date personalizzato; Trasferimento su cloud: si potranno spostare i video su servizi come Dropbox o Google Drive;

si potranno spostare i video su servizi come Dropbox o Google Drive; Salvataggio selettivo: attraverso il registro delle attività si possono scaricare singole dirette, filtrando per data e tipo di contenuto.

Un’alternativa interessante è convertire le dirette in Reels, ma con una limitazione: i video devono essere ridotti a una durata massima di 90 secondi.

Più tempo? Ecco come ottenerlo

Per chi ha bisogno di più tempo per sistemare i propri contenuti, Meta offre la possibilità di posticipare l’eliminazione dei video di ulteriori sei mesi. Basta cliccare sulla notifica ricevuta e selezionare l’opzione “posticipa”.

Il processo di cancellazione avverrà gradualmente nei prossimi mesi, dando modo agli utenti di adattarsi a questa novità. Tuttavia, per molti creator e aziende che fanno largo uso delle dirette Facebook, sarà necessario pianificare con attenzione la gestione dei propri contenuti per evitare di perdere materiale prezioso.