Offerta WindTre: scopri come ottenere 150 GB a meno di 8€

WindTre propone tante offerte convenienti ai nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da un altro operatore. In base al gestore di provenienza, l’operatore arancione offre la possibilità di attivare tariffe particolarmente economiche, tramite le quali poter usufruire di tantissimi servizi e vantaggi.

I clienti Iliad e MVNO, ad esempio, hanno a disposizione la straordinaria WindTre GO 150, un’offerta che non lascia indifferenti per il suo incredibile costo e la quantità di Giga prevista mensilmente.

WindTre GO 150: modalità di attivazione dell’offerta

I clienti Iliad e MVNO possono attivare l’offerta WindTre GO 150 accedendo al sito http://www.windtre.it o recandosi in uno dei negozi abilitati. Scegliendo di attivare la tariffa online, potranno richiedere la nuova SIM, che sarà spedita gratuitamente dal gestore. Basterà indicare il gestore di provenienza, selezionare l’offerta in questione e saldare la spesa iniziale così da poter ricevere la SIM entro due giorni lavorativi. Entro 48 ore dall’attivazione il numero sarà disponibile e il credito residuo presente sulla SIM precedente sarà automaticamente trasferito. WindTre richiederà di sostenere una spesa iniziale di 17,99 euro che comprende: 10,00 euro per la SIM e 7,99 euro per il rinnovo anticipato della tariffa.

Servizi inclusi e costo di rinnovo

L’offerta WindTre GO 150 prevede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

10,1 GB extra in Unione Europea

La tariffa è tra le offerte operator attack più convenienti ma non si tratta dell’unica opzione proposta ai clienti provenienti da Iliad o MVNO. WindTre rivolge loro anche la sua straordinaria offerta Unlimited con minuti, SMS e Giga senza limiti a soli 9,99 euro al mese. Accedendo al sito ufficiale del gestore sarà possibile conoscere tutti i dettagli e consultare il listino offerte per scoprire le soluzioni proposte.