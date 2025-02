Galaxy Z Flip FE: emerse le specifiche tecniche?

Samsung si prepara ad aggiornare il mercato degli smartphone pieghevoli con l’introduzione di un nuovo modello. Si tratta del Galaxy Z Flip FE. Oltre ai già attesi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, il colosso coreano sembra voler ampliare la propria offerta. Tale strategia segue la stessa linea adottata per la serie Galaxy S. L’azienda punta ad offrire un’alternativa più accessibile senza sacrificare eccessivamente le prestazioni e il design. Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone potrebbe essere equipaggiato con il potente Exynos 2500. Ciò suggerisce che le prestazioni potrebbero rimanere su livelli elevati. Garantendo una fluidità d’uso simile al modello premium. Eppure, le differenze rispetto alla versione top di gamma si faranno sentire in altri aspetti. Come il display e i materiali usati.

Samsung: le possibili caratteristiche del nuovo Galaxy Z Flip FE

Secondo alcune indiscrezioni, sembra, infatti, che lo schermo del pieghevole sarà identico a quello del modello Z Flip 6. Con un pannello AMOLED pieghevole, ma con una luminosità leggermente ridotta (intorno ai 1.900 nits). Anche il vetro protettivo sarà lo stesso Ultra Thin Glass già visto nella generazione attuale. Accompagnato dal Gorilla Glass Victus 2 per lo schermo esterno. Il design rimarrà pressoché invariato.

Dal punto di vista fotografico, il Galaxy Z Flip FE potrebbe montare un sensore principale da 50 MP. Una scelta che migliorerebbe la qualità degli scatti rispetto ai modelli precedenti, mantenendo comunque una fotocamera frontale da 10 MP. Anche la connettività sarà al passo con i tempi, grazie alla presenza del Wi-Fi 6E. Mentre la batteria supporterà una ricarica rapida da 25W.

Un altro aspetto cruciale sarà il software: al momento del lancio, il Galaxy Z Flip FE dovrebbe arrivare con One UI 7, basata su Android 15. Eppure, non tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale presenti sui modelli premium potrebbero essere disponibili sulla versione FE. Se confermato, il Galaxy Z Flip FE rappresenterebbe un’interessante opzione per chi desidera un pieghevole senza dover necessariamente spendere cifre elevate. Resta da vedere a quale prezzo verrà proposto e come si posizionerà rispetto alla concorrenza.