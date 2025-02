Dacia, al lavoro su una citycar elettrica low cost

Tra le numerose proposte che arrivano nel corso dei mesi sul mercato ci sono anche le citycar, vettura di piccole dimensioni che vengono spesso scelte dagli utenti che necessitano di una soluzione ideale per potersi muovere senza problemi nelle grandi città. Al fine di offrire agli automobilisti una nuova opzione, la casa automobilistica rumena Dacia ha deciso di mettersi al lavoro su una nuova citycar elettrica.

Un nuovo progetto dunque che vede come protagonista un modello che sarà molto simile alla Renault Twingo e che diventerà erede della Dacia Spring. Secondo quanto diffuso, la citycar sarà però prodotta in Italia e avrà un costo di 18.000 euro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questo nuovo modello a emissioni zero.

Dacia: al lavoro su una citycar elettrica

Proporre agli utenti una citycar elettrica ad un costo di 18.000 euro rappresenta un passo avanti per il costruttore automobilistico rumeno verso la mobilità sostenibile. Non dimentichiamo che, nonostante le proposte siano tante, il costo delle auto a emissioni zero rappresenta un ostacolo al momento dell’acquisto.

Nonostante non siano stati diffusi molti dettagli in merito a tale progetto, nei giorni scorsi è stato condiviso un teaser che mostra la vettura coperta da un telo. Secondo quanto annunciato dallo stesso Luca de Meo, la vettura sarà sviluppata in soli 16 mesi quindi potremo vedere su strada questo modello tra non molto. Non a caso, seguendo tali tempistiche, è probabile che farà il suo debutto ufficiale tra la metà e la fine del 2026.

Ricordiamo che tra non molto arriverà sul mercato la nuova Renault Twingo elettrica la cui base sarà utilizzata proprio per la citycar Dacia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e dettagli in merito al nuovo progetto firmato Dacia. Quali saranno le caratteristiche che andranno a contraddistinguere la piccola citycar elettrica?