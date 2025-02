Apple, nuovi metodi per aumentare i ricavi utilizzando l’app Mappe

Apple sta cercando dei nuovi metodi per aumentare i propri ricavi e un di questi è inserire degli annunci all’ interno dell’ applicazione Mappe. Infatti inserendo queste pubblicità le attività dovranno pagare Apple per potersi mettere in cima alle preferenze di un determinato luogo. Questo metodo risulta molto fruttuoso e poiché era stato già utilizzato da Google, si potrebbe verificare una situazione simile. La strategia del servizio pubblicitario è stata già utilizzate all’ interno di App Store in modo da fornire una fonte maggiore di sostentamento per l’ azienda.

L’ idea di poter inserire degli annunci pubblicitari all’ interno di Mappe è stata già presa in considerazione qualche anno fa ma non era stata portata a termine. Adesso sembra che Apple sia più intenzionata a voler inserire gli annunci poiché sarà fondamentale per un guadagno migliore. Una possibilità per le attività per poter essere viste come preferite all’ interno dell’ app dimostra che sarà presente una forte competizione tra di loro.

Apple, sistema già adottato da Google

Il sistema che vuole inserire Apple all’ interno della sua applicazione è stato già utilizzato da Google in Google Maps. Secondo questo sistema, le società dovranno pagare per poter ottenere una maggiore visibilità sull’ app. Infatti questa idea è stata ripresa durante una riunione in cui si prendeva in considerazione la possibilità di poter monetizzare l’ applicazione. Se verrà introdotta questa funzione, nascerà un business molto ampio dietro alla pubblicità sulle mappe visitate. L’ inserimento di questa funzione porterebbe un aumento dei ricavi nel settore dei servizi che sta diventando molto importate soprattutto in questi ultimi anni. Infatti nel quarto trimestre dell’ anno fiscale 2024, Apple ha registrato un fatturato di 94,9 miliardi di dollari di cui 26,3 miliardi grazie ai servizi. Nel primo trimestre del 2025 è stato registrato un fatturato di 124,3 miliardi di dollari con una crescita del 4% rispetto all’ anno precedente.

Insomma ci sono molte possibilità che Apple introduca il servizio anche all’ interno di Mappe per cui ci saranno delle pubblicità all’ interno dell’ app.