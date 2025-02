Codice della strada, finalmente arriva il calo degli incidenti

Gli incidenti stradali sono saliti al primo posto per l’attenzione che accumulano visto il loro continuo aumento. Con il nuovo codice della strada sembra che sia cambiato qualcosa.

Con quest’ultimo infatti si è andato ad incidere sulla percentuale degli incidenti avvenuti.

Codice della strada, una diminuzione?

Cominciamo analizzando i dati, dal 14 dicembre 2024 fino al 13 febbraio 2025 sono avvenuti 10.762 incidenti contro gli 11.444 del periodo 14 dicembre 2023 – 13 febbraio 2024. Parliamo quindi di un calo del 6%. I numeri appena detti sono comunicati direttamente dalla Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri. In precisione risalta il calo degli incidenti mortali che sono passati da 208 a 162, con un numero di vittime che è sceso a 172 invece dei 227 dell’anno prima. Anche per gli incidenti con lesioni abbiamo una riduzione, da 4.315 a 3.893. Simile ai feriti che sono diminuiti di 752 unità passando da 6.470 a 5.718.

Passiamo al nuovo codice della strada, il quale sta generando e ha generato moltissime polemiche, soprattutto politiche. Il ricercato calo degli incidenti si può allegare anche all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma è ancora troppo presto dare le conclusioni. Normalmente bisognerà senza dubbio aspettare vari mesi per poter verificare gli effetti su un lungo periodo per comprendere al massimo se questi dati possono essere confermati.

Nell’attesa di verificare questi numeri con il passare del tempo, va sottolineato normalmente il lavoro delle forze dell’ordine sulle strade. In questi 2 mesi per il nuovo codice della strada, sono impiegate ben 621.938 pattuglie sulle strade che hanno contestato 249.589 violazioni. Di queste 35.223 per eccesso di velocità, 14.780 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 6.058 per l’utilizzo del telefono alla guida.

Senza tralasciare normalmente i 137.467 conducenti sottoposti a vari controlli con etilometri e precursori con ben 2.265 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 309 sotto l’effetto di stupefacenti. In questo ultimo periodo sono decurtati 379.358 punti della patente mentre sono 11.558 le patenti ritirate. Di cui la maggior parte quindi 6.058 per l’utilizzo del telefono alla guida.