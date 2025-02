WindTre annuncia gli aumente e le proroghe sulle offerte di rete fissa

Nei prossimi mesi, WindTre introdurrà alcune modifiche rilevanti alle sue promozioni di rete fissa. A partire dal 1° marzo 2025, le nuove attivazioni dell’offerta Super Fibra & Netflix con Pubblicità subiranno infatti un aumento dei costi. Inizialmente le tariffe rimarranno le stesse. Ma dal 1° luglio 2025 il canone mensile crescerà di 1.50€ rispetto agli attuali prezzi. Oltre a ciò anche l’opzione Netflix Premium vedrà un aumento, passando da 5 a 6€ al mese.

WindTre: confermate le attuali promozioni fino al 23 marzo 2025

Questa decisione è stata motivata proprio dall’incremento dei prezzi degli abbonamenti Netflix. Situazione che ha spinto WindTre a rivedere le condizioni delle proprie offerte. Non è ancora chiaro se l’aumento verrà esteso anche ai clienti già abbonati. Ma osservando le recenti rimodulazioni, non si esclude un adeguamento nei giorni a venire.

Oltre ai rincari, l’operatore ha deciso di prorogare anche il proprio portafoglio di offerte per la rete fissa e mobile fino al 23 marzo 2025. Gli attuali pacchetti Super Fibra continueranno ad essere disponibili senza variazioni, sia nelle versioni FTTC che FTTH. Rimarranno attive anche le offerte Super Fibra Multiservice e SuperInternet Casa 5G Multiservice. Le quali, in edizione limitata, saranno ancora proposte al prezzo scontato di 19,99€ al mese.

Anche le soluzioni per la connessione FWA Outdoor 5G resteranno valide fino alla stessa scadenza. In particolare, chi sceglie questa tecnologia pur avendo copertura-FTTC potrà beneficiare di un prezzo ridotto per i primi 12 mesi. In contemporanea, continueranno le offerte mobile dedicate ai clienti FWA Indoor. Esse comprendono uno sconto sulla linea fissa e una SIM con minuti, SMS e traffico dati illimitato in 5G.

Tali proroghe offrono ai consumatori la possibilità di approfittare ancora per qualche mese delle attuali tariffe prima che vengano sostituite da altre. Almeno prima di eventuali ed ulteriori modifiche da parte dell’azienda. Le quali molto probabilmente, come si è potuto vedere, non tarderanno ad arrivare.