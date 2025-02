WhatsApp introduce un nuovo modo di gestire gli sticker

WhatsApp introduce un’importante novità per gli amanti degli sticker. La piattaforma di messaggistica infatti, in questi giorni, sta testando una funzione che permetterà di creare, organizzare e condividere pacchetti personalizzati di adesivi senza l’ausilio di applicazioni esterne. Questa funzionalità, attualmente, è in fase di test sulla versione beta per Android. Essa semplificherà l’utilizzo degli sticker, rendendoli più accessibili e ordinati.

WhatsApp: creazione e condivisione semplificate

Fino ad oggi, gli utenti potevano solo salvare singoli sticker tra i preferiti. Un metodo poco pratico per chi dispone di un’ampia collezione di adesivi. La nuova funzione però consentirà di raccogliere gli adesivi in pacchetti tematici, agevolandone la gestione e la ricerca.

Ma non è tutto. Poiché sarà possibile modificare, aggiornare e rinominare i pacchetti in qualsiasi momento. Offrendo così un’esperienza utente ancora più flessibile e dinamica. Tale aggiornamento risponde a una richiesta sempre più frequente da parte del pubblico online. Il quale desidera una gestione più organizzata e personalizzabile degli adesivi.

Il processo di creazione dei pacchetti sarà intuitivo. Durante una chat, toccando uno sticker apparirà l’opzione per aggiungerlo a un pacchetto già esistente o per crearne uno nuovo. Gli utenti potranno assegnare un nome all’ album e inserire il primo adesivo immediatamente. Questa funzione permetterà una maggiore libertà nella personalizzazione dell’esperienza di chat. Così da rendere ogni conversazione più espressiva e dinamica.

Un’altra grande novità riguarda la possibilità di selezionare e aggiungere più sticker in un’unica operazione. Una funzione che velocizzerà sicuramente la gestione degli adesivi. Il punto di svolta, però, è la condivisione. Le persone potranno inviare interi pacchetti di sticker a contatti, gruppi e canali. Permettendo a chi li riceve di importarli con un solo tocco, senza doverli salvare singolarmente.

Attualmente, questa funzione è disponibile per alcuni utenti che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android. Si prevede però che nel prossimo futuro, sarà estesa a una platea più ampia. Insomma, la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea, ha dimostrato di voler migliorarsi sempre. Non a casa il suo team di sviluppo lavora incessantemente per introdurre tante funzionalità che rispondono alle necessità degli utenti. Ma soprattutto che rendano la comunicazione più efficace e coinvolgente.