Lightbridge Fuel e mini-reattori: il futuro è qui

Negli ultimi anni si parla sempre di più di nucleare, e stavolta c’è una novità che potrebbe davvero fare la differenza. Lightbridge Corporation, un’azienda statunitense che lavora su combustibili nucleari innovativi, ha raggiunto un traguardo importante con il suo Lightbridge Fuel. Per farla semplice, hanno sviluppato un nuovo tipo di combustibile che potrebbe rendere le centrali nucleari più sicure, efficienti e affidabili, e hanno appena completato con successo un test chiave presso l’Idaho National Laboratory (INL).

Meno rischi e più efficienza con Lightbridge

Il test in questione riguarda la co-estrusione di un campione del combustibile, un processo che unisce uranio impoverito e zirconio in un’unica barra cilindrica di circa 2,4 metri. Il tutto è rivestito con una lega di zirconio che serve a mantenere il combustibile stabile e sicuro all’interno del reattore. Non proprio roba che trovi nel fai-da-te, ma una tecnologia che potrebbe portare a centrali nucleari più performanti e con meno rischi.

Una delle cose più interessanti di questo nuovo combustibile è che può essere usato direttamente nei reattori già esistenti. Non serve costruire impianti nuovi o fare modifiche enormi, e questo lo rende molto più appetibile per chi gestisce le centrali. In più, promette cicli di combustibile più lunghi, costi di gestione ridotti e una migliore protezione contro la proliferazione nucleare (che non guasta mai).

Ma non è tutto: Lightbridge sta anche sviluppando una versione specifica per i reattori modulari di piccole dimensioni (SMR). Questi mini-reattori sono il futuro per molte aziende energetiche, perché sono più flessibili, sicuri e adatti a lavorare insieme alle fonti rinnovabili come solare ed eolico. Insomma, una soluzione che guarda dritta a un sistema energetico più sostenibile e senza emissioni di carbonio.

Ora si passa alla fase successiva: test con uranio arricchito, che aiuteranno a raccogliere dati fondamentali per l’approvazione ufficiale del combustibile. Nel frattempo, anche altre aziende stanno facendo passi avanti nel nucleare: l’Unione Europea sta studiando nuovi combustibili a basso arricchimento, mentre TerraPower, l’azienda di Bill Gates, ha avviato la produzione di combustibile HALEU per i reattori di prossima generazione.

Il nucleare sta cambiando, e il Lightbridge Fuel potrebbe essere un pezzo importante di questo puzzle.