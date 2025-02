Jaguar Type 00: l’elettrica del futuro è già realtà

Con la Jaguar Type 00, il marchio britannico si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Tale concept anticipa il futuro elettrico della casa, destinata a diventare una delle principali protagoniste nel segmento delle auto di lusso. Un design innovativo che, sin dal suo debutto, ha suscitato dibattiti per le sue linee originali. Così, anche tra i camuffamenti delle foto spia e prime immagini sul web, gli appassionati hanno iniziato a capire come potrebbe evolversi la versione di serie, attesa per la fine dell’anno. Il render di Nikita Chuyko di Kolesa dà forma alla visione della Jaguar Type 00. Con un cofano lungo e una coda corta, il design appare ancora più audace. I fari a LED, affilati e disposti su due livelli, delineano il profilo di una vettura che abbandona la tradizionale griglia frontale, creando una silhouette moderna ed elegante. Ma come sarà davvero la sua presenza su strada? Forse un’evoluzione della stilizzazione Jaguar, ma con un tocco più futuristico?

Dettagli tecnici e anticipazioni sul modello Jaguar di serie

Nonostante la Jaguar mantenga il riserbo su molte caratteristiche tecniche, alcune informazioni sono già note. La Jaguar Electric Architecture sarà la base sulla quale poggerà il futuro modello, offrendo prestazioni all’altezza delle aspettative. Con un’autonomia dichiarata di 770 km secondo il ciclo WLTP, questa GT elettrica promette un’esperienza di guida all’insegna della sostenibilità e della potenza. Sul retro, un elemento particolarmente intrigante e cioè l’assenza del tradizionale lunotto posteriore. In linea con il trend di alcune auto moderne, come la Polestar 4, Jaguar sembra optare per un specchietto retrovisore digitale, in grado di restituire immagini in tempo reale da una telecamera posteriore. Ma sarà questo il futuro delle automobili di lusso? Una scelta che lascia immaginare un altro passo verso il cambiamento radicale dell’industria automobilistica. L’attesa cresce, ma l’evoluzione sembra ormai segnata. La Jaguar Type 00 segna un punto di svolta, l’inizio di una nuova era per il marchio.