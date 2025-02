Xiaomi 15 e 15 Ultra: il lancio internazionale è imminente

L’attesa per i nuovi Xiaomi 15 e Xiaomi15 Ultra sta per terminare. Infatti, stando a recenti indiscrezioni, i due smartphone saranno disponibili a livello globale a partire dal 2 marzo. La conferma non è ancora ufficiale. Ma diverse tracce sul sito francese del marchio suggeriscono questa data. Tra le informazioni emerse, si fa riferimento a configurazioni con 16GB di RAM e 1TB di memoria. Oltre a varianti da 12GB/256GB e 12GB/512GB. Tutte nella colorazione argento.

Xiaomi 15 e 15 Ultra: prezzi e specifiche, nessun aumento previsto

Non è ancora chiaro se il modello Ultra sarà lanciato in contemporanea. Poiché Xiaomi non ha ancora citato esplicitamente questa variante. Ad ogni modo, se le anticipazioni si rivelassero fondate, anche la versione più potente dello smartphone potrebbe debuttare nella stessa data. Il punto certo è che entrambe le versioni saranno disponibili a livello internazionale. Una cosa è però sicura. L’ Ultra potrebbe differire dal suo corrispettivo cinese per la capacità della batteria, ridotta da 6.000mAh a 5.410mAh.

Secondo le ultime voci di mercato, Xiaomi manterrà i prezzi invariati rispetto alla generazione precedente. Il modello base potrebbe partire da 999€. Mentre l’Ultra dovrebbe essere disponibile da 1.499€. Si tratta di un posizionamento competitivo che rende i nuovi smartphone un’alternativa interessante ai principali concorrenti del settore.

Sul fronte delle specifiche, lo Xiaomi 15 offrirà un display OLED LTPO da 6,36” con risoluzione 1,5K. Insieme ad una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il processore sarà lo Snapdragon 8 Elite. Abbinato a una memoria RAM che varia tra 12GB e 16GB, con opzioni di archiviazione fino a 1TB. La configurazione fotografica includerà tre sensori posteriori da 50MP. Ognuno con ottica principale stabilizzata e zoom telemacro.

La versione Ultra, invece, presenterà un display AMOLED LTPO da 6,73” con risoluzione 3200×1440 e una batteria da 5.410mAh. Il comparto fotografico sarà ancora più avanzato, con un sensore principale da 50MP. Oltre che un’ ultra grandangolare, una tele da 3x e un periscopico da 200MP con zoom ottico 4,3x.

Insomma, con tutte queste caratteristiche, Xiaomi si conferma tra i protagonisti del settore smartphone. L’ azienda infatti si propone di offrire prestazioni sempre più elevate e innovazioni importanti. Senza però aumentare i prezzi rispetto alla generazione precedente.