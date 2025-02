Google play giochi su PC, ora anche senza mouse

Novità importante per il nuovo aggiornamento: Google Play Giochi per PC offre la possibilità di controllare videogiochi per dispositivi Android anche solo con la tastiera. Il tutto naturalmente è accessibile premendo i tasti Shift e Tab contemporaneamente, mentre un titolo digitato dal Play Store è in esecuzione sul proprio PC.

Ecco ulteriori dettagli sul funzionamento specifico

La nuova funzionalità garantisce l’aggiunta di pulsanti virtuali che simulano la pressione dello schermo e che possono essere mappati a qualsiasi tasto o combinazione della tastiera fisica. Proseguendo con le importanti news, ecco che da ora si potrà aggiungere un joystick virtuale direzionale per il movimento. Come tradizione dei PC, il primo joystick virtuale che verrà aggiunto è mappato per default ai quattro tasti W, A, S e D, mentre il secondo avrà le classiche quattro frecce. C’è da dire che ogni tasto o comando può essere rimappato. Insomma, delle prime novità davvero notevoli.

Altri dettagli specifici

Tasti e joystick virtuali potranno esser cambiati sia per dimensioni sia per posizione sullo schermo virtuale. Tradizionalmente, il tasto è sempre posizionato nell’angolo in basso a destra della schermata , ma la novità ora è che l’utente potrà creare un tasto virtuale e posizionarlo esattamente in quel punto.

Le conclusioni riguardo questo specifico processo innovativo

Il processo è molto particolare specifico e intenso, ma ovviamente si sta parlando di funzionalità piuttosto specifica e da appassionati. Google sembrerebbe che ne stiamo parlando piuttosto bene. Ovviamente sarà anche possibile esportare i propri layout, per esempio per trasferirli su un altro dispositivo come un Pc o per condividerli con altre persone. C’è un ultimo enigma da risolvere, ed in particolare Google dice che il tool è disponibile solo per i giochi supportati, ma non specifica quali siano questi giochi. L’obiettivo sarà quello di permettere agli utenti di fare affidamento solo sulla tastiera e non solo sulla combinazione di tastiera e mouse. Insomma, delle novità davvero importanti, che regalano delle specificità molto interessanti, di nicchia e che faranno felici moltissimi utenti con queste modifiche specifiche.