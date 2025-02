Fibra ottica usata per diagnosticare i tumori?

Il settore delle connessioni continua ad evolversi. A tal proposito, un gruppo di scienziati dalla Cina hanno sviluppato una rivoluzionaria fibra ottica ultrasottile. Tale nuova tecnologia introduce un’innovazione senza precedenti. Una rete neurale ottica integrata direttamente nella struttura della fibra. Quest’ultima riesce a trasportare quantità di dati diverse migliaia di volte superiore. Ciò rispetto alle fibre tradizionali che sono monomodali.

Dettagli sulla nuova fibra ottica dalla Cina

Tale tecnologia è frutto della collaborazione tra l’University of Shanghai for Science and Technology e la Southeast University di Nanjing. Insieme all’University of Technology. La nuova fibra sfrutta un meccanismo avanzato per la gestione dei segnali luminosi. Le fibre monomodali, pur garantendo una trasmissione dati precisa e senza dispersione, sono limitate nella capacità di trasporto di informazioni. Le fibre multimodali, invece, permettono il passaggio simultaneo di più segnali, ma soffrono di dispersione dei dati. La soluzione dei ricercatori cinesi supera tali limitazioni grazie all’integrazione di reti neurali diffrattive a livello microscopico. Quest’ultime permettono alla fibra di interpretare i segnali luminosi in tempo reale senza complesse capacità di calcolo.

Un’applicazione particolarmente promettente della nuova fibra riguarda l’ingestione di materiali luminescenti sicuri per evidenziare specifici organi o tessuti all’interno del corpo umano. Grazie a tale innovazione, il dispositivo a fibra ottica può rilevare anomalie con un livello di dettaglio senza precedenti. Superando le limitazioni degli attuali strumenti endoscopici e offrendo immagini più nitide e dettagliate. Ciò permetterà ai medici di scovare anche tumori di piccole dimensioni.

Inoltre, il team di ricerca sta sviluppando algoritmi di deep learning per integrare ulteriormente tale tecnologia con sistemi di intelligenza artificiale. Ciò migliorerà la capacità diagnostica e riducendo il rischio di errori umani. Se tale tecnologia dovesse raggiungere la fase di applicazione clinica su larga scala, potrebbe rappresentare una svolta importante. Non resta che attendere e scoprire come la nuova fibra ottica verrà concretamente utilizzata.