Francia, nuovi controlli sui valori SAR: alcuni smartphone ritirati dal mercato

Le autorità francesi hanno intensificato i controlli sui valori SAR (Specific Absorption Rate), il parametro che misura la quantità di radiazioni elettromagnetiche assorbite dal corpo umano durante l’uso di dispositivi mobili. Questa stretta normativa ha portato al ritiro di diversi smartphone che non rispettavano i limiti imposti.

Valori SAR: cosa sono e perché sono importanti?

Il SAR indica la quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando si utilizza un dispositivo mobile. La normativa europea stabilisce un limite massimo di 2 W/kg per l’esposizione alla testa e al tronco, e 4 W/kg per le estremità. Questi parametri sono fissati per garantire la sicurezza degli utenti, riducendo i potenziali rischi associati all’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche.

Le autorità francesi, attraverso l’ente di regolamentazione ANFR (Agence Nationale des Fréquences), hanno condotto una serie di test su diversi modelli di smartphone. Alcuni dispositivi hanno superato i limiti consentiti, portando al loro ritiro dal mercato o alla richiesta di aggiornamenti software correttivi. Secondo i dati emersi, alcuni dei modelli ritirati erano tra i più venduti su piattaforme come Amazon Italia. Questo dimostra che anche dispositivi molto diffusi potrebbero non rispettare sempre i limiti imposti dalle normative di sicurezza.

Le aziende produttrici coinvolte hanno ricevuto richieste di intervento, che includono la possibilità di rilasciare aggiornamenti software per ridurre le emissioni SAR o, in casi più gravi, il ritiro definitivo dal mercato. In passato, anche modelli di Apple e Xiaomi erano finiti sotto osservazione per valori SAR superiori ai limiti consentiti.

Questa operazione di controllo potrebbe avere ripercussioni su scala europea, spingendo altri Paesi a rafforzare i test e le regolamentazioni in merito ai valori SAR. La Francia si conferma uno dei Paesi più attenti su questo fronte, con verifiche costanti che obbligano i produttori a rispettare rigorosamente gli standard imposti.

Il tema del SAR è spesso sottovalutato dagli utenti, ma rappresenta un aspetto cruciale nella valutazione della sicurezza di uno smartphone. L’attenzione crescente delle autorità potrebbe portare a una maggiore trasparenza da parte dei produttori e a una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori.

I controlli francesi sui valori SAR hanno portato al ritiro di alcuni smartphone dal mercato, evidenziando l’importanza della regolamentazione in questo settore. Le aziende coinvolte dovranno intervenire rapidamente per adeguarsi agli standard, mentre il dibattito sulla sicurezza elettromagnetica dei dispositivi mobili si fa sempre più attuale.