Fibra ottica: AGCOM garantisce la libertà di scelta del modem

AGCOM ha approvato una decisione che impone agli operatori di rete di garantire ai clienti libertà di scelta del modem anche per le connessioni in fibra ottica. La delibera entrerà in vigore entro 150 giorni, salvo proroghe, e mira a tutelare i consumatori, eliminando le restrizioni imposte da alcuni provider.

Una svolta per i consumatori

Fino a oggi, alcuni operatori obbligavano gli utenti a utilizzare modem proprietari per le connessioni in fibra ottica, limitando la possibilità di installare dispositivi di terze parti. Questo vincolo ha spesso comportato costi aggiuntivi per il noleggio dell’apparecchio e una minore flessibilità nella gestione della rete domestica.

La nuova normativa sancisce il diritto degli utenti a scegliere il proprio modem senza restrizioni, garantendo comunque la compatibilità con le reti degli operatori. Ciò significa che le compagnie telefoniche non potranno più imporre dispositivi specifici o addebitare costi nascosti ai clienti che decidono di utilizzare un proprio router.

La decisione di AGCOM impone agli operatori di adeguarsi entro 150 giorni, tempo in cui dovranno rivedere le proprie politiche commerciali e aggiornare i contratti per adeguarsi alla nuova normativa. In caso di inadempienza, potrebbero essere previste sanzioni per le aziende che non rispettano le nuove disposizioni.

Questa misura segue il principio della “Net Neutrality“, garantendo ai consumatori piena libertà di configurazione della propria rete e un accesso a Internet senza restrizioni artificiali imposte dagli operatori. L’obiettivo è migliorare la trasparenza contrattuale e permettere agli utenti di scegliere dispositivi più performanti e aggiornati rispetto a quelli forniti dalle compagnie telefoniche.

La decisione di AGCOM rappresenta un passo avanti nella tutela dei consumatori e nella libertà di scelta tecnologica. Gli utenti potranno utilizzare modem di loro preferenza senza obblighi contrattuali imposti dagli operatori. Il provvedimento entrerà in vigore nei prossimi mesi e potrebbe cambiare significativamente il mercato delle connessioni in fibra ottica in Italia.