Apple Watch Series 10: offerta da MINIMO STORICO su Amazon solo OGGI

Una vera e propria offerta da non perdere è disponibile su Amazon, con gli utenti che si ritrovano a poter acquistare Apple Watch Series 10, con un risparmio fuori dal normale, nella sua variante da 42 millimetri di diagonale, e soprattutto con collegamento solo GPS. Queste due caratteristiche sono assolutamente importanti e da tenere bene a mente, poiché vanno ad identificare un prodotto relativamente grande, che può collegarsi alla rete solo affidandosi allo smartphone.

La variante di cui vi parliamo nell’articolo prevede colorazione Jet Black, con cinturino Sport Loop, realizzato quindi completamente in tessuto e con la chiusura che contraddistingue i modelli di nuova generazione. La cassa, realizzata interamente in alluminio, presenta la classica corona circolare sul lato destro, con il pulsante di accensione/spegnimento, sul quale viene integrato il sensore per misurare l’ECG (elettrocardiogramma, attenzione che non può essere considerato un dispositivo medico).

Apple Watch Series 10: attenzione all’offerta Amazon

Gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare l’Apple Watch Series 10 possono essere felici con lo sconto di 80 euro attivato direttamente da Amazon, il prezzo di listino di 459 euro viene ridotto del 17%, per arrivare in questo modo a raggiungere una spesa finale di soli 379 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

Il display retina risulta essere uno dei migliori in circolazione, con funzione always-on per essere sempre aggiornati su ogni cambiamento o notifica, è un prodotto che supporta tantissime attività ed allenamenti, è completamente resistente all’acqua (il che porta all’integrazione della modalità allenamento per il Nuoto), altamente personalizzabile almeno da un punto di vista estetico, poiché a tutti gli effetti il cinturino è intercambiabile, ed in rete si possono trovare innumerevoli accessori sostitutivi, sia originali, che non.