1Mobile: con questa super promo avrete tutto il 5G che vi serve

Al giorno d’oggi, attivare una promozione in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze e ovviamente in grado di venirci incontro da un punto di vista economico e senza dubbi indispensabile per poter sfrutterà al massimo le potenzialità del nostro smartphone, per fortuna qui in Italia, il mercato della telefonia di consumo offre a tutti i consumatori cataloghi di offerte decisamente ampie e variegati in grado di venire incontro ad ogni desiderio necessità, i provider italiani infatti garantiscono promozioni per tutti i gusti, sia per coloro che devono badare alle spese sia per coloro che invece non vogliono scendere a compromessi e desiderano tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e totale.

Se state cercando dunque una promozione in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze da prendere in considerazione è rappresentato senza dubbio da un mobile, quest’ultimo recentemente ha attivato anche la connettività 5G che ovviamente è stata inserita all’interno di promozioni ad hoc che includono tutto il necessario per garantire all’utente un’esperienza davvero completa, vediamo insieme un’offerta che risulta una tra le più competitive nel mercato attualmente presente in Italia.

Tutto incluso

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, ma il pezzo forte e il prezzo, quest’ultimo si articola in due step, il primo mese vi costerà appena cinque euro mentre a partire dal secondo pagherete 7,99 € a cadenza mensile, ma non è tutto a fronte di un contributo di cinque euro per la Sim fisica la portabilità del numero sarà completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, caratteristica decisamente rara dal momento che ogni provider normalmente ha un prezzo di portabilità che varia a seconda del provider.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico per poi procedere all’attivazione direttamente online in pochi semplici clic, l’attivazione è online e non richiede nessun tipo di documento.