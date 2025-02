Amazon fa SCOPPIARE il prezzo di Motorola Edge 50 Neo: un’offerta BOMBA

Ottima opportunità di acquisto per gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per mettere le mani su Motorola Edge 50 Neo, uno smartphone che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile, oggi disponibile ad un prezzo nettamente inferiore al suo listino originario, approfittando di una spesa finale che scende addirittura sotto i 300 euro.

Lo smartphone, disponibile nel nostro caso nella variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, è caratterizzato da un serie di specifiche tecniche davvero di ottima qualità generale: il display è di relative piccole dimensioni, considerando gli standard attuali, con i suoi 6,4 pollici di diagonale, risoluzione di 1220 x 2670 pixel, tecnologia p-OLED, ed anche refresh rate a 120Hz (sempre con protezione Gorilla Glass 3). Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, alle cui spalle è possibile trovare 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che non risulta essere espandibile con microSD).

Collegatevi a questo canale Telegram, dove vi aspettano i codici sconto Amazon in regalo gratis, i prodotti gratis, ma anche le migliori offerte con i prezzi più bassi del momento.

Motorola Edge 50 Neo: che sconto inaspettato su Amazon

Al giorno d’oggi è davvero difficile trovare smartphone dal rapporto qualità/prezzo conveniente come il Motorola Edge 50 Neo, infatti il consumatore si ritrova con questa promozione a non dover più investire 429 euro previsti originariamente di listino, ma riesce ad approfittare dello sconto del 33% che Amazon ha deciso di attivare automaticamente, per arrivare in questo modo a spendere 289 euro. Potete ordinare il prodotto a questo link.

In termini dimensionali, come è facile notare anche solo dal display, è un prodotto relativamente più piccolo del normale, raggiungendo per la precisione 154,1 x 71,2 x 8,1 millimetri di spessore, ed un peso di 171 grammi. Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è composto da 3 sensori differenti tra loro: 50 megapixel, 13 megapixel e 3 megapixel, per creare un set il più versatile possibile.