Windows e Office attivati con software pirata: scatta l’allarme

Il mondo della pirateria informatica torna a far discutere. Il collettivo di hacker Massgrave ha rilasciato un aggiornamento del noto strumento Microsoft Activation Scripts (MAS), presentandolo come una delle “più grandi rivoluzioni nella pirateria di Windows e Office“. L’aggiornamento include un nuovo metodo di attivazione chiamato TSforge Activation, che consente di attivare in modo permanente quasi tutte le versioni di Windows e Microsoft Office, aggirando completamente le protezioni DRM di Microsoft.

Come funziona TSforge Activation

Il cuore di questo exploit sta nella capacità di manipolare i file chiave del sistema di attivazione di Windows, in particolare data.dat e tokens.dat. Questi file contengono le informazioni essenziali per la verifica della licenza. Il tool TSforge riesce a iniettare dati falsificati al loro interno, facendo credere al sistema operativo che le chiavi di prodotto e gli ID di conferma contraffatti siano del tutto validi.

Il risultato? Una versione completamente attivata di Windows o Office, senza bisogno di acquistare una licenza ufficiale.

Quali versioni di Windows e Office sono coinvolte

L’efficacia di TSforge è sorprendente e copre una vasta gamma di prodotti Microsoft. Tra questi infatti può attivare varie versioni di Windows dal 7 fino all’11 attuale. Lo stesso vale anche per Windows Server dal 2008 R2 al 2025. Nessun problema anche per Microsoft Office, che si può attivare in maniera pirata dalla versione del 2013 fino a quella del 2024, con una sola condizione: devono essere installate almeno su Windows 8.

Questa ampia compatibilità rende il tool estremamente pericoloso per Microsoft, considerando il potenziale impatto su milioni di licenze.

La risposta (ancora assente) di Microsoft

Tra gli aspetti che purtroppo in questa situazione mettono gli utenti in condizioni di allarme c’è Microsoft che non si espone con una presa di posizione decisa. Non sono stati presi provvedimenti di alcun genere sebbene lo strumento di attivazione pirata sia disponibile su GitHub che appartiene proprio a Microsoft.

Massgrave, da parte sua, sostiene che il proprio software non sia pirateria, ma un “metodo di attivazione alternativo”. Secondo alcune indiscrezioni, perfino i tecnici del supporto Microsoft potrebbero, in casi estremi, utilizzare strumenti simili quando le procedure ufficiali falliscono.

I rischi della pirateria: perché evitare questi strumenti

Sebbene la possibilità di attivare Windows o Office gratuitamente possa sembrare allettante, l’utilizzo di software pirata comporta seri rischi per la sicurezza:

Malware e virus : questi strumenti possono essere veicoli perfetti per l’installazione di software malevolo sul proprio dispositivo;

: questi strumenti possono essere veicoli perfetti per l’installazione di software malevolo sul proprio dispositivo; Problemi legali : la pirateria informatica è illegale e può portare a conseguenze legali;

: la pirateria informatica è illegale e può portare a conseguenze legali; Assenza di aggiornamenti ufficiali: software attivati in modo illecito potrebbero non ricevere aggiornamenti critici di sicurezza, lasciando il dispositivo vulnerabile.

Inoltre, strumenti come TSforge possono compromettere l’integrità del sistema operativo, creando problemi di stabilità e rallentamenti.