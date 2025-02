Fusione nucleare: battuto il record mondiale con il reattore WEST

In Francia, il reattore sperimentale WEST ha stabilito un nuovo record mondiale, mantenendo una reazione di plasma stabile per 1.337 secondi. Un risultato che supera del 25% il precedente primato cinese e segna un grande passo avanti nella ricerca sull’energia da fusione nucleare. Il plasma è rimasto stabile per oltre 22 minuti. Non ha subito in questo tempo erosioni o contaminazioni delle componenti del reattore. La vera sfida della fusione nucleare non è stata solo nel far fondere gli atomi. Gli scienziati hanno fatto in modo infatti di mantenere una reazione autosufficiente capace di produrre più energia di quella utilizzata. Riuscirci ha richiesto condizioni estreme. Ci son volute temperature tra i 100 e i 150 milioni di gradi Celsius e una pressione da cinque a dieci atmosfere. Anne-Isabelle Etienvre, Direttrice della Ricerca Fondamentale presso il CEA, ha sottolineato come questo risultato importante apra la strada a successi futuri, non solo specificatamente per il reattore WEST, ma per il progetto ITER.

Energia pulita e illimitata? Davvero la fusione nucleare è il futuro?

La fusione nucleare è vista come una delle sfide energetiche più ambiziose. Ma perché genera tanto entusiasmo? Basti pensare che un solo grammo di isotopi di idrogeno può produrre l’energia di 11 tonnellate di carbone. Potrebbe dunque fornire una fonte illimitata e pulita, riducendo drasticamente la dipendenza dalle energie fossili. WEST non sarà un impianto commerciale, ma i dati raccolti contribuiranno a progetti come ITER. L’obiettivo? Estendere la durata delle reazioni a più ore, migliorando costantemente la tecnologia. Anche l’Italia è coinvolta: nel 2024 ha completato una parte fondamentale del vessel a vuoto di ITER. La fusione nucleare è davvero la soluzione ai problemi energetici globali? Molti scienziati credono di sì. Recentemente, la startup americana Zap Energy ha fatto un passo ulteriore, dimostrando la possibilità di mantenere un plasma stabile senza campi magnetici, accelerando così la corsa verso l’energia da fusione pratica e scalabile.