Ferrari elettrica, il debutto si avvicina: nuove foto spia

La casa automobilistica del Cavallino rampante si prepara a lanciare il suo modello elettrico attirando in anticipo l’attenzione di tutti gli appassionati di un marchio iconico. Non a caso, infatti, Ferrari ha scelto la data del 9 ottobre 2025 per presentare al mondo intero il suo nuovo modello che si contraddistinguerà sicuramente grazie ad una serie di caratteristiche uniche e ad un design curato nei minimi dettagli.

Nell’attesa del debutto non mancano, come spesso accade, foto che vedono come protagonisti muletti intercettati in fase di test. Nel caso del nuovo modello della casa automobilistica Ferrari, un muletto è stato individuato sulle strade del Nord Europa. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Ferrari elettrica: muletto intercettato su strada

Manca ancora un po’ alla data scelta dalla casa automobilistica Ferrari per portare al debutto il suo nuovo modello elettrico. Nel frattempo però vengono diffuse alcune foto del muletto che svolge la sessione di test sulle strade del Nord Europa.

Nello specifico, le foto che sono state diffuse nelle scorse ore ci consentono di vedere la vettura ferma presso una stazione HPC di IONITY. Protagonista dei nuovi scatti, dunque, un muletto ancora quasi completamente camuffato che impedisce a chiunque di capire i dettagli che contraddistingueranno il look della vettura. Quel che sappiamo è che il muletto appare dotato di una carrozzeria provvisoria della Maserati Levante.

Le foto ci consentono di capire che il prototipo dispone di cerchi da 24 pollici al posteriore e da 23 pollici all’anteriore. Per quanto riguarda la meccanica, sono ancora pochi i dettagli che sono stati diffusi ma sappiamo che l’azienda è al lavoro per realizzare un sound artificiale per questo modello.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo modello che andrà ad ampliare la gamma di veicoli della casa automobilistica Ferrari. Un nuovo modello che rappresenterà un importante passo avanti del costruttore verso la mobilità elettrica e sostenibile.