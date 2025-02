Poste Italiane rafforza la sua presenza in TIM e ne acquisisce una nuova quota

Poste Italiane ha acquisito una quota del 9,81% in Telecom Italia (TIM). L’azienda ha ceduto però in cambio il 3,78% di Nexi, leader nei pagamenti digitali. L’accordo, approvato dai consigli di amministrazione delle due società, è in realtà parte di un progetto più grande. Si parla infatti in un più ampio processo di riassetto nel settore delle telecomunicazioni. La strategia dietro questo scambio? Entrambe le società puntano a rafforzare le proprie posizioni industriali. Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che controlla una quota del 35% di Poste Italiane, ha scelto di concentrare il proprio focus sul settore dei pagamenti. Per tal ragione ha venduto la partecipazione in TIM. Questo passaggio di mano arriva in un momento chiave. Telecom sta cercando di rilanciarsi dopo anni di difficoltà e tale mossa potrebbe mostrarsi positiva. Il recente accordo con il fondo KKR per la cessione della rete infrastrutturale dimostra che TIM sta cercando più strade per riprendersi. Ma cosa significa questo per il futuro delle telecomunicazioni in Italia?

Il futuro di PosteMobile sulla rete TIM

Uno degli sviluppi più interessanti di questa operazione riguarda PosteMobile, attualmente operatore virtuale sulla rete di Vodafone Italia. Le due società sono in fase avanzata di trattative per il passaggio di PosteMobile sulla rete TIM. Se l’accordo andasse in porto, PosteMobile cambierebbe per la quarta volta rete d’appoggio. Il contratto con Vodafone, valido fino al 2028, potrebbe essere dunque interrotto anticipatamente. Cosa comporterà questo per i clienti? I dettagli tecnici non dovrebbero cambiare. Come mai? Grazie al fatto che PosteMobile opera come Full MVNO, mantenendo il controllo delle proprie infrastrutture. Si parla però di possibili modifiche nei contratti e nelle offerte. Queste potrebbero addirittura risultare un vantaggio per gli utenti. Nel frattempo, TIM ha dichiarato di voler aprire la propria rete ad altri operatori virtuali, dopo la fine del contratto con Fastweb nel 2026. PosteMobile sarebbe un candidato naturale per riempire il vuoto lasciato da Fastweb. Ciò potrebbe dare vita a nuove opportunità per entrambe le aziende, permettendo una maggiore integrazione tra i servizi. Sarà questo il futuro delle telecomunicazioni in Italia?