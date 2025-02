Windows 11 24H2: ASUS risolve i problemi di compatibilità

Microsoft in questi giorni, aveva bloccato l’aggiornamento a Windows 11 24H2 su alcuni laptop ASUS a causa di un errore critico. Durante la fase di riavvio post-installazione, infatti, alcuni modelli del produttore taiwanese presentavano il temuto BSOD (Blue Screen of Death). Bug che ha reso impossibile completare l’update. Per prevenire ulteriori disagi, l’azienda di Redmond aveva deciso di intervenire con un blocco software sui dispositivi coinvolti. Ritardando così la distribuzione della nuova versione del sistema operativo.

Windows 11 24H2: un nuovo approccio per aggiornamenti più sicuri

Ora, però, il problema è stato risolto. ASUS ha sviluppato e rilasciato un aggiornamento del BIOS specifico per i modelli X415KA e X515KA. Intervento che ha condotto all’ eliminato definitiva del bug che causava il crash. Nonostante il blocco da parte di Microsoft sia ancora attivo, la soluzione tecnica sarà pronta e a breve. Di conseguenza tutti gli utenti interessati potranno aggiornare senza difficoltà i propri dispositivi.

Negli ultimi tempi, Microsoft ha introdotto il meccanismo delle “safeguard”. Ovvero, un sistema che limita automaticamente la distribuzione degli aggiornamenti quando emergono problemi tecnici importanti. Questo metodo consente di individuare e risolvere tempestivamente eventuali malfunzionamenti. In modo da evitare che le persone riscontrino difficoltà durante l’installazione delle nuove versioni di Windows.

L’aggiornamento del BIOS è già disponibile tramite Windows Update. Ma i più esperti potranno scaricarlo ed installarlo anche manualmente per velocizzare il processo. Per chi invece preferisce attendere, l’ azienda provvederà a rimuovere il blocco software non appena verificherà la stabilità della soluzione.

Insomma, Microsoft sta dimostrando un impegno costante nel garantire aggiornamenti più sicuri e privi di criticità. Grazie a questa strategia, l’esperienza utente migliora e i problemi tecnici vengono affrontati con maggiore rapidità, senza creare troppi disagi. Anzi, già dalle prime segnalazioni sarà possibile intervenire in maniera repentina, cosicché il problema non trovi il modo di estendersi oltre.