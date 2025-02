L’energia del futuro: arrivano le turbine eoliche senza pale

Le turbine eoliche tradizionali hanno sempre avuto un problema fondamentale. Cioè che la loro efficienza dipende dalla forza del vento. Se il vento è troppo debole, non riescono a produrre energia. Invece, se è troppo forte, devono essere fermate per evitare danni. Ciò rende l’energia eolica meno affidabile rispetto ad altre fonti rinnovabili. Come ad esempio il solare o la geotermia.

Al tal proposito, una startup spagnola, Vortex Bladeless, ha sviluppato una soluzione alternativa. Ovvero turbine senza pale che generano elettricità attraverso le vibrazioni del vento. Si tratta di una tecnologia ancora in fase di sperimentazione. Ma che potrebbe trasformare radicalmente il settore delle rinnovabili. Offrendo una produzione più stabile e meno costosa. Se le promesse saranno mantenute, potrebbe rappresentare un cambiamento importante nel modo in cui sfruttiamo l’energia del vento.

Come funzionano le turbine senza pale per generare energia

A prima vista, le turbine di Vortex Bladeless sembrano semplici cilindri verticali. In realtà, il loro funzionamento è basato su un principio scientifico chiamato risonanza aeroelastica. Il vento, invece di far girare delle pale, fa oscillare la struttura. Questo movimento viene poi convertito in energia elettrica tramite un alternatore.

L’assenza di parti meccaniche complesse offre diversi vantaggi. Prima di tutto, tali turbine hanno bisogno di meno manutenzione rispetto a quelle tradizionali. Perché non hanno ingranaggi o componenti in movimento soggetti a usura. In più, sono molto silenziose, con emissioni sonore inferiori ai 20hertz, il che le rende ideali per le aree urbane.

Un altro punto di forza è il loro minore impatto ambientale. In quanto, senza pale, il rischio di collisione con gli uccelli è drasticamente ridotto, così come l’impatto visivo sul paesaggio. Ma non è tutto. In quanto questa tecnologia permette di produrre energia con venti deboli, a partire da appena 7 miglia orarie.

Dal punto di vista economico, le turbine senza pale sono più convenienti. Infatti il loro costo di produzione è inferiore del 53% rispetto alle turbine tradizionali. Mentre l’energia generata ha un prezzo ridotto del 45%. Nonostante le critiche e i dubbi sulla loro reale efficacia su larga scala, i primi test mostrano risultati promettenti.