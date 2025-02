Windows 11: la mod perfetta per un menù start davvero incredibile

Windows 11 è sicuramente il sistema operativo del momento, l’ultima versione del sistema di casa Microsoft infatti sta arrivando piano piano su tutti i pc circolanti in commercio che ovviamente supportano tale aggiornamento, quest’ultimo offre sicuramente tante funzionalità apprezzate da parte degli utenti ma soffre di un difetto che in tantissimi stanno accusando e del quale Microsoft e consapevole, stiamo parlando del menu start non amato dalla maggior parte degli utenti dal momento che poco intuitivo e soprattutto poiché obbliga chi ne fa uso a dover effettuare clicca aggiuntivi per poter accedere all’intero elenco delle applicazioni, cosa che ovviamente risulta fastidiosa dal momento che i Windows 10 invece non accadeva.

La soluzione

Microsoft ha promesso che durante il 2025 verrà rilasciato un aggiornamento che renderà il menù start decisamente più intuitivo, se però non volete aspettare volete trovare una soluzione immediata, oggi vi suggeriamo un software decisamente interessante dal nome Windhawk, quest’ultimo infatti, una volta installato consente di accedere ad una profonda personalizzazione del menu start che vi permetterà di portarlo ad uno stato più vicino a quello osservato in Windows 10, farlo è molto semplice vi basterà infatti:

Scaricare e installare Windhawk dal sito ufficiale

Cercare e installare la mod “ Windows 11 Start Menu Styler “

“ Nella scheda “Advanced”, incollare il codice dalla sezione “Modern Start Menu” (o “Start Menu without Recommended” se si preferisce eliminare la sezione dei contenuti consigliati)

Salvare e caricare le modifiche

Aprire il menù Start per godere del nuovo layout

Dunque, se siete stanchi del classico menù start e volete provare ad affidarvi soluzioni di terze parti questa sicuramente è la migliore, altrimenti l’unica cosa che potete fare è aspettare l’aggiornamento promesso da Microsoft per poi stare a vedere se effettivamente porterà miglioramenti annunciati, il consiglio che vediamo è ovviamente quello di provare soprattutto se siete davvero stanchi del classico layout introdotto con Windows 11.