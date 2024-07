La nuova Mini Countryman ha subito una trasformazione radicale, sia nel design che nelle dimensioni. Questo SUV, che ha visto un incremento delle dimensioni rispetto al passato, si presenta ora con un aspetto più imponente e moderno, pur mantenendo le caratteristiche distintive della storica casa automobilistica britannica.

In questa recensione, esploreremo in dettaglio tutti gli aspetti di questo modello, con un focus particolare sulla sua estetica, interni, tecnologia e prestazioni.

Design ed esterni:

Il design esterno della Mini Countryman C segna un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti. Le linee, ora più squadrate, conferiscono al veicolo un aspetto robusto e contemporaneo, pur richiamando l’heritage stilistico della Mini. La forma dei fari, meno rotonda rispetto al passato, e l’uso di luci full LED con un anello a quattro sezioni personalizzabile in base alle modalità di guida sono solo alcune delle novità estetiche che caratterizzano questo SUV.

Un elemento distintivo è la grande calandra, sempre con la caratteristica forma Mini, che integra anche il radar per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS). A livello di assemblaggio, si nota un piccolo difetto nella giunzione del cofano, ma si tratta di un problema limitato a questo specifico esemplare da noi in prova.

Le dimensioni della Countryman C sono notevolmente aumentate: la lunghezza arriva a 4,44 metri, mentre l’altezza è di 1,66 metri. I dettagli bicolore, come lo specchietto e il tettuccio di colore diverso rispetto alla carrozzeria, aggiungono un tocco di personalità al design. I cerchi in lega da 20 pollici, disponibili come optional, completano l’aspetto elegante e sportivo del veicolo. La parte posteriore si distingue per i classici fari che richiamano la bandiera inglese, mentre il portellone elettroattuato con funzione hands-free aumenta la praticità.

Portabagagli ed interni:

Il vano di carico della Mini Countryman C offre una capacità di 450 litri, che, sebbene non sia tra le migliori della categoria, è comunque adeguato per un SUV di queste dimensioni. Il piano di carico presenta un gradino rispetto al paraurti, ma la versatilità è garantita dalla possibilità di abbattere i sedili posteriori in configurazione 40/20/40, aumentando così lo spazio totale a 1450 litri.

Sotto il piano di carico, si trovano spazi aggiuntivi e una serie di optional pratici, come una rete per il bagagliaio, un kit di emergenza e un gancio di traino automatico. Questa versatilità si estende anche ai sedili posteriori, che offrono abbondante spazio per le gambe e la possibilità di inclinare lo schienale per una maggiore comodità. I sedili sono regolabili in avanti e indietro, rendendo facile adattarsi alle esigenze di carico o di spazio per i passeggeri.

Gli interni della Mini Countryman C sono caratterizzati da una cura dei dettagli notevole e materiali di alta qualità. L’uso di eco pelle marrone e finiture eleganti contribuisce a creare un ambiente accogliente e sofisticato. I sedili anteriori sono avvolgenti e confortevoli, ideali per un viaggio in famiglia. Le porte posteriori offrono due porte USB-C per la ricarica e bocchette per l’aria, mentre il vano portaoggetti centrale è un’aggiunta pratica.

L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella fascia in tessuto che corre lungo la plancia, e nel volante a due razze con fascia di tessuto. Sebbene le parti basse dell’abitacolo siano realizzate con plastiche più dure, le aree visibili sono ben rifinite e di alta qualità.

Sistema Multimediale:

Uno dei punti forti della Mini Countryman C è senza dubbio il sistema multimediale, che si avvale di un grande display circolare da 240 mm di diametro. Questo display, caratterizzato da una grafica vivace e ben definita, offre un’ottima visibilità e una fluidità di utilizzo notevole.

Il sistema operativo, basato su Android, è particolarmente avanzato. La schermata principale fornisce accesso rapido a tutte le informazioni utili alla guida, come radio, navigatore e stato della batteria.

Tra le funzionalità principali vi sono la possibilità di connettersi wireless ad Apple CarPlay e Android Auto, e il sistema di telecamere a 360°, che offre una vista completa intorno al veicolo.

Inoltre, è possibile interagire con l’auto mediante comandi vocali naturali. Basta dire “Ehi Mini” seguito dal comando desiderato per controllare vari aspetti del veicolo, come la navigazione.

Guidabilità:

La Mini Countryman C è equipaggiata con un motore benzina Mild Hybrid da 170 cavalli, abbinato a un piccolo motore elettrico che supporta le partenze e le accelerazioni. Il cambio automatico a doppia frizione offre una guida fluida e precisa, contribuendo a un’esperienza di guida complessivamente confortevole.

Tuttavia, gli appassionati del tradizionale “gokart feeling” tipico delle Mini potrebbero restare delusi, poiché la Countryman C è più orientata al comfort e alla sicurezza piuttosto che alla sportività.

Nonostante ciò, il veicolo si comporta bene anche nelle curve. La silenziosità dell’abitacolo, anche a velocità autostradali, è particolarmente notevole, rendendo la guida rilassante e piacevole.

Consumi:

Il sistema Mild Hybrid contribuisce a una maggiore efficienza nei consumi rispetto ai modelli puramente a benzina. Tuttavia, il consumo effettivo può variare a seconda dello stile di guida e delle condizioni di utilizzo. Nel nostro test non è stato difficile scendere sotto gli 8 litri per 100 Km nel percorso misto.

Prezzi e Conclusioni:

Il prezzo della Mini Countryman C, è tra i più competitivi sul mercato per la sua categoria, è giustificato dalla qualità costruttiva e dalle prestazioni del veicolo. L’aggiunta di optional e tecnologie avanzate contribuisce ad alzare il costo, ma per coloro che cercano un SUV compatto, elegante e tecnologicamente all’avanguardia, il prezzo è considerato adeguato.

Il modello Countryman C da noi in prova parte da 34.905,00 euro.

Sebbene non offra lo stesso brivido di guida dei modelli Mini più sportivi, la Countryman C compensa con un’abitabilità spaziosa e una dotazione tecnologica di alto livello. Se siete alla ricerca di un’auto versatile e stilosa, la Mini Countryman C merita sicuramente una prova.