Sconti da URLO da Expert: affrettatevi per le offerte del momento

È tempo di carnevale anche da Expert e i prezzi diventano letteralmente una festa! Tra un mix tra amore e colore con il continuo del “Rottamiamo” nel grande store troverete sconti che vi lasceranno a bocca aperta. Offerte speciali, dispositivi da sogno e un risparmio che vi farà danzare di gioia (magari a casa e non tra gli scaffali). Cosa aspettate? È l’occasione perfetta per rinnovare la vostra tecnologia, portando a casa i migliori prodotti. Che siate in cerca di un nuovo smartphone, di una macchina per i waffle, di una TV, di un tostapane o di un elettrodomestico più grande, Expert ha ciò che fa per voi. Il carnevale dei prezzi è qui e non ci sono scuse per rimandare lo shopping. L’universo delle offerte vi stupirà!

Promozioni sensazionali per qualsiasi cosa vi serva: ecco le offerte Expert

Partiamo con un grande classico del momento, il magnifico, strabiliante iPhone 15 da 128 GB. Solo da Expert potete averlo per 749,90 euro, una promozione che rende questo gioiello di design e tecnologia accessibile. A seguire, per chi cerca praticità in cucina, il forno a microonde Samsung Mc28h5015ck ventilato con grill, in esclusiva trovabile da Expert a 200 euro, è l’elettrodomestico che vi manca. Passiamo poi all’ufficio: la stampante multifunzione HP Color Laser MFP 179fnw al prezzo stracciato 299,90 euro vi garantirà stampe sempre perfette, senza più intoppi. Altri smartphone? Il nuovo Samsung Galaxy A35 5G vi aspetta da Expert a 249,90 euro, per rimanere sempre connessi e in grande stile. Non manca l’offerta per il vostro salotto: la TV OLED LG 55” Serie C4 4K vi stupirà con immagini wow al costo spaziale di 1.299 euro. Se invece siete alla ricerca di un portatile, l’HP 15s-fq3006nl è in offerta sempre e solo da Expert a 279 euro. E per gli amanti del gaming, Expert ha anche la Nintendo Switch OLED bianca in sconto al costo magico di 329,90 euro. Allora? Siete pronti per ordinare? Cliccate qui per il sito.