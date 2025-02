Dalle rotaie all’energia pulita: il futuro dei pannelli solari mobili

L’energia solare sta diventando sempre più protagonista della transizione energetica, con innovazioni che la rendono più efficiente e accessibile. Tuttavia, il problema dello spazio necessario per installare i pannelli fotovoltaici resta un ostacolo importante, soprattutto nelle città o in aree già utilizzate per altri scopi. Per superare questa difficoltà, si stanno sviluppando soluzioni alternative che sfruttano spazi inutilizzati, e una delle idee più interessanti arriva dal mondo ferroviario.

Energia solare sui binari

Il progetto Solveig, portato avanti dalla compagnia ferroviaria francese SNCF insieme alla sua filiale AREP, propone di installare pannelli solari direttamente sui binari non più in uso. L’idea è semplice: invece di lasciare inutilizzati chilometri di ferrovia abbandonata, questi spazi potrebbero diventare veri e propri impianti fotovoltaici temporanei. Grazie all’utilizzo di container standardizzati, i pannelli possono essere facilmente trasportati, posizionati e rimossi in base alle necessità, offrendo una soluzione flessibile e poco invasiva.

La prima fase di test è partita lo scorso 17 gennaio presso il centro tecnico di Achères, dove otto pannelli solari sono stati installati per sei mesi di sperimentazione. Il sistema è stato progettato per adattarsi alle esigenze locali, con un approccio modulare che permette di aumentare o ridurre la capacità produttiva in base alle necessità. L’installazione avviene con l’ausilio di un braccio telescopico che deposita i pannelli sui binari, fissandoli per evitare che si spostino con il vento, senza bisogno di opere di costruzione permanenti.

Per ora, l’energia prodotta viene utilizzata per i bisogni interni della SNCF e per il consumo locale, ma si sta già valutando un’applicazione su scala più ampia. L’obiettivo è migliorare il sistema per renderlo ancora più efficiente e conveniente, così da poterlo implementare su più tratte ferroviarie dismesse.

Il potenziale di questa soluzione va ben oltre la Francia. Il design basato su container standardizzati rende il progetto facilmente esportabile in altri paesi europei e nel resto del mondo. Se l’iniziativa si rivelasse un successo, potrebbe rappresentare un passo importante verso un utilizzo più intelligente delle infrastrutture esistenti, contribuendo alla crescita dell’energia rinnovabile senza bisogno di nuove costruzioni.