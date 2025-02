Videogiochi e salute mentale: uno studio svela i benefici di un uso moderato

Uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour evidenzia come giocare ai videogiochi possa avere un impatto positivo sulla salute mentale, a patto che il tempo di gioco venga gestito in modo equilibrato. I ricercatori hanno analizzato i dati di migliaia di giocatori, dimostrando che una moderata esposizione ai videogiochi può ridurre lo stress e migliorare alcune capacità cognitive.

L’effetto positivo dei videogiochi sulla mente

La ricerca, condotta su un ampio campione di partecipanti, ha esaminato la relazione tra il tempo trascorso a giocare e il benessere psicologico. I risultati indicano che un uso moderato dei videogiochi favorisce il rilassamento, la gestione dello stress e lo sviluppo di capacità cognitive come la risoluzione dei problemi e il pensiero critico.

Gli esperti sottolineano che i giochi che richiedono strategia e collaborazione possono rafforzare le competenze sociali e cognitive. Tuttavia, il tempo di gioco eccessivo può portare a effetti negativi, come l’isolamento sociale e il peggioramento della qualità del sonno. La chiave, secondo gli studiosi, è trovare un equilibrio tra svago digitale e attività quotidiane.

La ricerca suggerisce che giocare per circa un’ora al giorno può avere effetti positivi, mentre superare le tre ore giornaliere potrebbe iniziare a generare stress e ridurre la produttività. Questo dato si allinea con precedenti studi che indicano come il tempo passato davanti agli schermi influisca sul benessere mentale. I ricercatori evidenziano anche che il tipo di videogioco influisce sugli effetti psicologici. Giochi di strategia e puzzle possono stimolare il cervello, mentre giochi d’azione frenetici possono aumentare il livello di adrenalina e potenzialmente generare stress.

Lo studio conferma che i videogiochi possono essere un valido strumento di relax e miglioramento cognitivo, se utilizzati con moderazione. Un tempo di gioco equilibrato consente di sfruttarne i benefici senza incorrere in effetti negativi. La sfida per i giocatori e per le famiglie è stabilire limiti adeguati per integrare questa attività in uno stile di vita sano.