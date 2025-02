Android Auto: utenti pieni di problemi, la connessione wireless non funziona

Gli ultimi aggiornamenti di Android Auto non stanno andando giù a molti automobilisti. Diverse segnalazioni sui forum di supporto Google raccontano di problemi di connessione wireless emersi dopo l’installazione degli update 13.4e 13.5, rilasciati tra gennaio e febbraio 2025. Il risultato? Il sistema di infotainment di Google non sembra più così affidabile per chi preferisce liberarsi dei cavi.

La connessione wireless fa le bizze, ma il cavo salva la situazione

Il guasto riguarda principalmente la modalità wireless. Molti utenti raccontano che Android Auto non riesce a connettersi correttamente o si disconnette dopo pochi minuti. C’è chi ha trovato un rimedio temporaneo riavviando il sistema, ma spesso il problema si ripresenta poco dopo.

Fortunatamente, collegando lo smartphone all’auto tramite cavo USB, il sistema funziona senza intoppi. Un ritorno al passato che però non fa felici gli utenti, soprattutto chi aveva abbandonato i cavi per la comodità della connessione wireless.

Google tace, ma nuovi aggiornamenti sono in arrivo

Ad oggi, Google non ha ancora commentato ufficialmente il problema. Allo stesso tempo il colosso sta rilasciando dei nuovi update per gli utenti, con le versioni 13.6 e 13.7 già disponibili per tutti e con la 13.8 che al momento è in fase di test nel canale beta. Allo stesso tempo non si sa se tutto ciò risolverà il problema.

Nel frattempo, chi sta avendo difficoltà dovrebbe controllare eventuali aggiornamenti su Google Play Store e sperare che una correzione arrivi presto.

Android Auto: se succede il problema, ecco cosa bisogna fare

Nel caso in cui gli utenti dovessero continuare a ravvisare tale problematica, bisogna assolutamente segnalare il tutto. Ci sono infatti i canali ufficiali di Google che supportano proprio coloro che hanno problemi con il software per auto.

Purtroppo, al momento non ci sono soluzioni definitive. Chi usa Android Auto ogni giorno dovrà tornare ad affidarsi al cavo USB, almeno finché Google non rilascerà un aggiornamento risolutivo.