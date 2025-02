NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: problema con il lancio

Ancora brutte notizie in arrivo nel settore delle schede grafiche di nuova generazione. In molti speravano in un miglioramento delle disponibilità, ma lo scenario futuro sembra poco rassicurante. Dopo il deludente lancio delle NVIDIA GeForce RTX 5090 e 5080, la situazione per la RTX 5070 Ti sembra seguire lo stesso copione. Ovvero scorte limitate, prezzi superiori alle aspettative e una domanda che supera l’offerta. Le prime indiscrezioni provenienti da fonti affidabili in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l’Europa, dipingono un quadro desolante per gli appassionati di gaming e di hardware.

NVIDIA: prospettive poco rassicuranti per il futuro

I rivenditori stanno segnalando scorte praticamente inesistenti. Con molte unità che vengono accaparrate non appena disponibili. Quest’ultime spesso finiscono nel mercato del bagarinaggio a prezzi ancora più elevati. Alcuni modelli custom hanno già superato la soglia dei 1.000 dollari. Mentre il prezzo ufficiale annunciato da NVIDIA era di 750 dollari. La mancanza di una Founders Edition per questa scheda complica ulteriormente il quadro. Lasciando il mercato completamente in mano ai produttori di terze parti.

Un ricarico del 30-35% rispetto al prezzo consigliato è difficile da giustificare. Specialmente considerando che le migliorie introdotte dalle varianti custom non apportano un valore aggiunto tale da motivare un simile aumento. Inoltre, i benchmark iniziali suggeriscono che, anche se le prestazioni della 5070 Ti siano solide, non si discostano abbastanza dalla generazione precedente. Il fenomeno sta diventando sempre più problematico. Ciò soprattutto in un periodo in cui il PC gaming sta vivendo una fase di grande espansione. Inoltre, gli sviluppatori stanno dedicando maggiori risorse alla realizzazione di titoli ottimizzati per tale piattaforma.

Alla luce di tali sviluppi, la frustrazione della community è palpabile. Molti utenti stanno già valutando alternative. Se la situazione non cambierà nei prossimi mesi, NVIDIA potrebbe trovarsi a dover affrontare una reazione negativa sempre più forte. Situazione che potrebbe compromettere la reputazione dell’azienda.