Apple iPad è SUPER SCONTATO su Amazon, oltre 60 euro di offerta

Uno dei tablet maggiormente richiesti dal pubblico è sicuramente Apple iPad, in questo caso nella variante classica di decima generazione, il suo prezzo di vendita rientra nella fascia medio/alta del settore, con gli utenti che oggi possono godere di un risparmio ulteriore sul suo acquisto, grazie ad una fantastica promozione messa a disposizione da parte di Amazon.

Nel momento in cui pensate di acquistare il tablet, dovete prendere in considerazione vari aspetti: in primis il quantitativo di memoria interna disponibile, in questo caso sono 64GB, che non possono in nessun modo essere incrementati con l’ausilio di una microSD, e resteranno fissi per sempre. In secondo luogo è da notare la dicitura WiFi, in altre parole è un tablet che si può connettere alla rete solo ed esclusivamente con il WiFi di casa, non includendo slot per la SIM o non supportando alcuna eSIM.

Apple iPad: uno sconto inedito disponibile su Amazon

Apple iPad di decima generazione rappresenta la variante più economica dell’intera line-up disponibile sul mercato, il suo listino di 409 euro, per quanto riguarda la versione solo WiFi da 64GB di memoria interna, viene ridotta da parte di Amazon con uno sconto del 12%, cosicché si arrivi a poter spendere solamente 359 euro per il suo acquisto. Premete qui ed effettuate subito l’acquisto.

Al momento attuale il tablet è disponibile su Amazon in quattro colorazioni differenti, e da quanto è possibile vedere su Amazon, sono tutte in vendita allo stesso identico prezzo. Poco sopra vi abbiamo inserito il link diretto al colore Azzurro, ma può essere vostro senza costi aggiuntivi anche bianco, giallo o rosso. Da notare che non presentano altre differenze se non proprio nel colore della parte posteriore, mantenendo inalterate le specifiche e le prestazioni.