TIM: con questa promozione tantissimi giga in 5G ad un ottimo prezzo

L’operatore telefonico certamente più conosciuto nella nostra nazione risulta essere senza dubbio TIM, il provider tinto di blu a stampo nazionale ovviamente detiene la totalità dell’infrastruttura presente nel nostro paese e garantisce ai propri clienti il massimo possibile in termini di promozioni e offerte disponibili per coloro che desiderano sottoscrivere un abbonamento, come tutti i provider di grande portata, anche TIM offre ai propri clienti tantissime promozioni per quanto riguarda il mondo mobile, la sua infrastruttura di rete infatti risulta essere una delle migliori attualmente presenti sul suo italiano e garantisce tutto il necessario per un’esperienza d’uso di massimo livello, in primis spicca senza dubbio anche il 5G ultra che consente di godere di tutte le potenzialità della nuova rete Internet di ultima generazione.

Se dunque volete sottoscrivere una nuova offerta con il famoso provider italiano oggi ve ne proponiamo una dal nome TIM Power special, vediamo insieme che cosa offre.

Tutto quello che serve

L’offerta in questione garantisce ben 200 GB di traffico dati se decidete di attivare il pagamento su credito residuo che aumentano a 300 giga se invece si attiva il servizio di ricarica automatica, ovviamente il tutto utilizzando il 5G ultra, ovviamente sono presenti anche minuti illimitati con 200 SMS verso tutti, l’offerta è dedicata a coloro che vogliono effettuare la portabilità o che hanno già una rete telefonica fissa sempre con TIM, in tal caso i giga diventano illimitati e l’offerta si tramuta in TIM Unica Power.

Il prezzo da corrispondere per poter avere a disposizione tutto questo risulta di 9,99 € al mese e se dice decidete di effettuare l’attivazione online il primo mese della promo sarà completamente gratuito e anche l’attivazione.

Senza dubbio, si tratta di un’offerta che mostra veramente i muscoli del provider italiano, dal momento che mette a disposizione un quantitativo di caratteristiche davvero senza precedenti, se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per poter scoprire tutti i dettagli in merito.