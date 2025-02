Starlink: raggiunto un nuovo traguardo per la rete satellitare

La rete satellitare Starlink di SpaceX ha raggiunto un risultato importante. Consolidando così la sua posizione nel panorama delle connessioni internet globali. Il servizio ha registrato una crescita importante. Ciò grazie ad oltre 4,6 milioni di utenti in tutto il mondo. Si tratta di un raddoppio del numero di abbonati in un solo anno. Tale risultato sottolinea il crescente interesse verso le soluzioni satellitari. Specialmente nelle aree dove le infrastrutture tradizionali faticano a garantire una connessione affidabile.

Starlink: ottimi risultati per la rete satellitare

In particolare, negli Stati Uniti, il numero di abbonati ha superato 1,4 milioni. Una cifra che ha avuto un impatto importante nelle zone rurali. In suddette aree, Starlink ha offerto una soluzione concreta per colmare il divario digitale. L’azienda di Musk presenta una costellazione di oltre 5.000 satelliti in orbita bassa. In tal modo ha reso possibile l’accesso a internet anche in località isolate.

Nonostante i successi, però, permangono alcuni dubbi. In particolare, riguardo le capacità del servizio di mantenere prestazioni elevate. In vista di un aumento della domanda. La Federal Communications Commission (FCC) ha presentato una definizione di banda larga. Si tratta di una connessione con velocità di almeno 100 megabit al secondo in download. E 20 Mbps in upload. Standard che Starlink non ha ancora raggiunto in modo costante. Tali prestazioni inferiori hanno portato, nel 2022, al rifiuto di un finanziamento di circa 830 milioni di euro. Quest’ultimo faceva parte del programma federale Rural Digital Opportunity Fund (RDOF). Elon Musk ha criticato apertamente tale decisione.

Il CEO sostiene che le affermazioni sulle prestazioni insufficienti siano “completamente false“. Inoltre, conferma che Starlink è in grado di superare gli standard richiesti. A tal proposito, l’azienda continua a lanciare nuovi satelliti. Ciò al fine di potenziare la rete. Migliorando la qualità del servizio. L’obiettivo è di coprire sempre più aree del pianeta. In tal modo, Starlink si pone come una soluzione innovativa per ridurre il divario digitale e portare internet anche nelle regioni più remote del mondo.