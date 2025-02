Sony: una class action da 5 miliardi potrebbe portare ad un maxi risarcimento

A quanto pare molto presto Sony si ritroverà una gatta da pelare decisamente importante, sembra infatti che più di 8,9 milioni di possessori di console PlayStation all’interno del Regno Unito potrebbero presto ricevere un risarcimento di circa 600 £ nell’ambito di una causa da ben 5 miliardi di sterline contro l’azienda giapponese, tale querela è stata promossa da Alex Neil, una nota paladina dei consumatori che ha accusato l’azienda giapponese di aver applicato dei prezzi decisamente troppo elevati per giochi digitali e contenuti aggiuntivi, sfruttando la propria posizione dominante e il controllo totale che ha sull’ecosistema PlayStation.

Fatto lungo e complesso

Tale controversia risale al lontano 19 agosto 2016 e riguarda tutti coloro che hanno posseduto una console PlayStation da quella data fino al 19 agosto 2022, se durante tale periodo l’utente ha acquistato giochi digitali o effettuato acquisti in game, quest’ultimo potrebbe ricevere un risarcimento compreso tra le 67 e le 562 £, ciò è quanto affermato da PlayStation You Owes Us, La paladina dei consumatori infatti sostiene che Sonia abbia sistematicamente e continuamente sfruttato i consumatori britannici imponendo loro dei prezzi esagerati, più elevati rispetto ad altre regioni e condizioni contrattuali rigide grazie al quasi monopolio detenuto nel mercato britannico, dal momento che all’interno di quest’ultimo i contenuti esclusivi vengono venduti tramite il PlayStation Store.

Il ragionamento dietro la querela dunque è mosso dal pensiero che ottenere profitti non è di per sé sbagliato, però imporre condizioni ingiuste e praticare comportamenti che penalizzano il consumatore rappresenta un abuso della propria posizione dominante, la querela sottolinea infatti come Sony abbia utilizzato il proprio controllo per rivendicare il potere di fissare i prezzi elevati, violando di conseguenza le normative sulla concorrenza e danneggiando l’utente finale.

La buona notizia per tutti coloro che sono interessati da questa querela e che non sarà necessario intraprendere alcuna azione per ottenere il risarcimento, se il cliente rientra nei criteri indicati si verrà automaticamente inclusi nella richiesta per ricevere il rimborso dovuto senza dover compilare nessun tipo di modulo o inviare i documenti, lo studio legale dietro questa querela infatti sta spingendo Sony affinché accetti un accordo che garantisca i consumatori, una restituzione tempestiva del denaro.