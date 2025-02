Intel Core Ultra 5 230F: stessi consumi del 245K ma prestazioni migliori

il muto colosso della tecnologia sta portando avanti l’introduzione dei suoi nuovi processori di ultima generazione, nello specifico ha recentemente presentato il suo nuovo Core Ultra 230F, Un processore destinato al mercato cinese che è stato testato nel dettaglio da Expreview, tale chip offre delle prestazioni decisamente interessanti rispetto al suo predecessore, mantenendo tra l’altro i consumi inalterati per un totale di 65 W.

Prestazioni

Il processore in questione è basato sulla nuova architettura Arrow Lake, offre 10 core di cui 6 performance e 4 efficient, la frequenza massima dei core performance arriva a 5 GHz mentre i core efficienti possono raggiungere frequenze di 700 MHz superiori rispetto al modello precedente, nello specifico abbiamo anche 46 MB di cache totale con un aumento del 37% rispetto al predecessore.

Per quanto riguarda i test effettuati sul chip, quest’ultimo supera il modello precedente del 7,9% in Single thread e del 20,9% in multi thread, In alcuni benchmark riesce a superare anche modelli di una gamma più elevata, le prestazioni gaming però sono meno impressionanti rispetto a quelle legate alla produttività, il processore infatti risulta essere alla pari con il core i5 14490 F.

il principale punto debole di questa CPU purtroppo però è il prezzo, in Cina viene venduta a circa 2000 Yuan che al cambio equivalgono a 275 $, nello specifico parliamo di circa 25 $ in meno rispetto al modello 245 K sbloccato è molto più costoso rispetto ad esempio al core i5 14600 K che si trova circa 200 $.

Per quanto riguarda i consumi, tale processore si dimostra però più efficiente rispetto al predecessore, sotto stress assorbe 73,6 W a 4,3 Gigahertz, contro gli 81,2 W del 14490F a 3,4Ghz.

L’aumento delle frequenze però sembra offrire margini di aumento delle prestazioni decisamente limitati, quest’ultimo porta infatti ad un aumento del 3,2% delle prestazioni rispetto alle impostazioni di fabbrica, il gioco di conseguenza non vale la candela dal momento che invece consumi aumentano in maniera decisamente più importanti, in conclusione il processore in questione offre sicuramente un interessante upgrade in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente ma il prezzo decisamente importante e le limitate possibilità di gestione delle frequenze potrebbero renderlo decisamente poco appetibile per molti utenti, soprattutto per quanto riguarda il mondo del gaming.