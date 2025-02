Suzuki Jimny Nomade: stop agli ordini dopo il record di richieste

Solo pochi giorni fa abbiamo avuto modo di parlare della nuova Suzuki Jimny Nomade che il costruttore automobilistico giapponese ha deciso di portare sul mercato del Giappone. La Jimny Nomade, rispetto alla precedente versione, si contraddistingue grazie alla presenza di 5 porte. Un modello che la casa automobilistica giapponese ha deciso di realizzare per rispondere alle esigenze di utenti che necessitano di maggiore spazio e comfort per viaggiare.

Non a caso, infatti, grazie alla maggiore lunghezza ci si trova davanti un veicolo molto più comodo e pratico anche per coloro che viaggiano con la famiglia e con bambini a bordo. Un modello che, in soli pochi giorni, ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti in Giappone. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Suzuki Jimny Nomade: un gran successo per la 5 porte

Portare sul mercato una nuova versione a 5 porte e ottenere un successo che può essere definito inaspettato. A soli pochi giorni dal debutto della Suzuki Jimny Nomade in Giappone il veicolo ha registrato un risultato del tutto eccellente.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, infatti, la casa automobilistica è stata costretta a sospendere momentaneamente gli ordini. Stiamo parlando certamente di un avvenimento piuttosto comune ma la richiesta del nuovo modello è stata talmente tanta che Suzuki ha deciso di optare per uno stop momentaneo. Le richieste, infatti, sarebbero potute aumentare sostanzialmente, tanto da non riuscire a stare al passo con la produzione. I numeri diffusi parlerebbero di un totale di circa 50.000 ordini registrati in soli 4 giorni.

Un debutto iniziato nel migliore dei modi se consideriamo ci basiamo su questi dati. Non possiamo dunque escludere che il Jimny Nomade sia un modello destinato ad ottenere un successo da record nei prossimi mesi. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore.