DJI RS4 Mini: il nuovo stabilizzatore compatto per smartphone e fotocamere

DJI, azienda leader nella realizzazione di droni civili e di stabilizzatori per fotocamere (dopo Osmo Mobile 7 e 7P), ha presentato oggi DJI RS 4 Mini, uno stabilizzatore compatto e leggero, pensato per fotocamere e smartphone, il cui peso di soli 890 grammi, gli permette comunque di sopportare carichi fino a 2kg. Il prodotto offre il blocco automatico degli assi, alla sua prima volta negli stabilizzatori DJI, in modo da velocizzare ulteriormente le configurazioni, gli smontaggi e le transizioni.

Al suo interno troviamo tante delle ottime caratteristiche dei prodotti di punta della serie, proprio quest’ultima specifica gli permette di essere sbloccato in un solo secondo, facilitando e velocizzando le operazioni di ripresa. La transizione verticale di 3a generazione è un sistema nativo, con esperienza di selezione più veloce di tutta la serie RS. I rivestimenti in Teflon, con la manopola di regolazione fine, consentono di raggiungere un bilanciamento molto più fluido e preciso, anche a livello millimetrico.

DJI RS4 Mini è il nuovo stabilizzatore compatto

All’interno della variante Combo è possibile trovare il modulo di tracciamento intelligente DJI RS, questi, in combinazione con l’ActiveTrack sul fotocamera o smartphone (anche senza l’app DJI Mimo), permette di mantenere l’umano nell’inquadratura fino ad un massimo di 10 metri, anche in ambienti difficili e ricchi di soggetti. L’attivazione della funzione è possibile sia con la pressione del tasto, che con un comando visivo a palmo aperto. E’ presente una modalità Responsive, con la quale lo stabilizzatore risponde molto più rapidamente ai movimenti delle mani all’avvio o all’arresto.

La batteria, infine, è stata migliorata, con una autonomia aumentata del 30% rispetto alla generazione precedente (fino a 13 ore di utilizzo), con supporto alla ricarica rapida, che permette di goderne per 5 ore anche con il collegamento di soli 30 minuti.

DJI RS4 Mini è disponibile in modalità standalone al prezzo di 389 euro, comprensivo di stabilizzatore, piastra a sgancio rapido, treppiede, cavo di controllo multi-fotocamera a forma di L, cavo di ricarica USB-C e set di viti, ma anche in versione Combo, a cui si aggiunge il modulo di tracciamento intelligente e l’impugnatura a valigetta, per un prezzo di 479 euro.