L’IA si pone al servizio delle imprese come Fastweb

L’IA generativa sta rivoluzionando il mondo imprenditoriale. In che modo? Offrendo nuove opportunità di crescita e innovazione. Per favorire l’adozione di queste tecnologie, realtà come Fastweb, Vodafone e Cineca hanno stretto un accordo strategico.

Il tutto con l’obiettivo di facilitare il passaggio delle aziende dalla fase sperimentale a quella operativa. Grazie a questa partnership, infatti, le imprese potranno sfruttare infrastrutture avanzate e soluzioni cloud di ultima generazione, garantendo sicurezza ed efficienza.

Una tecnologia all’avanguardia per un futuro digitale insieme all’ IA

Questa collaborazione permette alle aziende di testare le proprie applicazioni IA all’interno del sistema Cineca. Per poi renderle operative grazie al supporto tecnologico di Fastweb e Vodafone. Il supercomputer NeXXt AI Factory gioca un ruolo chiave in questa situazione. Poiché fornisce una piattaforma di calcolo ad alte prestazioni che consente di gestire con facilità l’addestramento e lo sviluppo dei modelli di IA su larga scala.

Il supercomputer NeXXt AI Factory, basato sulla tecnologia NVIDIA DGX con 248 GPU H100, rappresenta una risorsa essenziale per le aziende che intendono investire nell’IA. Questa infrastruttura consente di ottimizzare i processi di sviluppo e implementazione, garantendo prestazioni elevate e scalabilità.

Fastweb e Vodafone, grazie alla loro esperienza in ambito cloud e cybersecurity, offrono un supporto fondamentale per integrare l’AI nei propri processi produttivi. Cineca, invece, fornisce le competenze necessarie per accompagnare le imprese nella fase di ricerca e sviluppo. Creando così un ecosistema virtuoso capace di promuovere l’innovazione.

Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, sottolinea come tale alleanza rappresenti un passo fondamentale. Soprattutto perché aiuta a velocizzare la digitalizzazione delle aziende italiane. Anche Francesco Ubertini, Presidente di Cineca, evidenzia l’importanza di costruire una filiera dell’IA che possa portare benefici concreti al sistema economico del Paese. Insomma, con una simile iniziativa, le imprese potranno finalmente affrontare le sfide della digitalizzazione. Avvalendosi di strumenti avanzati e sicuri.