iPhone 16e: le principali novità del nuovo modello di Apple in 6 punti chiave

Apple ha presentato il suo nuovo iPhone 16e, un dispositivo che unisce elementi del passato con le ultime novità tecnologiche. Con un design che ricorda iPhone 14, ma prestazioni da iPhone 16, questo modello vuole inserirsi nel segmento di fascia media, anche se non mancano le sorprese, sia nel bene chee nel male.

Un mix di vecchio e nuovo: cosa offre l’iPhone 16e

Apple con il nuovo iPhone 16e vuole concedere ai suoi utenti sia un’esperienza premium che allo stesso tempo un prezzo più accessibile. Oltre questo però ci sono diverse scelte che potrebbero far discutere. Abbiamo scelto di riassumere tutto in 6 punti fondamentali.

1. Chip A18 e supporto ad Apple Intelligence

Tutti sono rimasti inizialmente contenti di un aspetto: il nuovo processore A18, lo stesso dei modelli di punta. Ok, ci sono prestazioni elevate e pieno supporto ad Apple Intelligence ma manca un core nella GPU che infatti in questo caso ne ha 4 anziché 5 come sui modelli 16 e 16 Plus.

2. Prezzo più alto del previsto

Chi sperava in un iPhone economico rimarrà deluso. Il prezzo parte da 729 euro, ben più di quei quasi 500 euro di partenza che caratterizzavano gli iPhone SE. Per non parlare di chi sceglierà le versioni da 256 GB e 512 GB. Non sarà meglio a quel punto propendere per un 16?

3. Batteria migliorata e autonomia record

Una delle sorprese positive è la batteria: l’iPhone 16e garantisce fino a 26 ore di riproduzione video offline e 90 ore di audio, superando l’autonomia di molti modelli precedenti. Anche se Apple non ha svelato la capacità esatta della batteria, si ipotizza un aumento rispetto ai modelli standard.

4. Una sola fotocamera, ma potente

Nonostante il prezzo, l’iPhone 16e ha una sola fotocamera posteriore. Tuttavia, è un sensore da 48 MP, lo stesso visto su iPhone 15 e 16, con capacità di zoom digitale e scatti in alta qualità.

5. Manca il MagSafe e il Dynamic Island

Due grandi assenze: MagSafe e Dynamic Island. Il primo limita la ricarica wireless alle classiche basi Qi (a soli 7,5W), mentre il secondo mantiene il notch tradizionale.

6. Altre caratteristiche da non perdere

Action Button per personalizzare i comandi rapidi;

per personalizzare i comandi rapidi; Niente supporto alle foto spaziali o macro;

Schermo con luminosità massima di 1200 nits (inferiore agli iPhone 15 e 16);

Solo due colori disponibili: bianco opaco e nero opaco.

L’iPhone 16e è quindi un dispositivo che bilancia compromessi e novità. Non è perfetto, ma potrebbe attirare chi cerca potenza e autonomia senza spendere troppo.