Salone Auto Torino 2025: l’evento imperdibile per gli appassionati di motori

La presentazione ufficiale del Salone Auto Torino 2025 si è svolta ai Musei Reali di Torino, con la partecipazione di importanti personalità politiche e istituzionali. Tra questi, Matteo Salvini ha espresso il suo sostegno all’evento, che vede la direzione di Andrea Levy. Quest’anno, l’evento si arricchirà con nuove modifiche al format, concentrando l’area espositiva in luoghi suggestivi come Piazza Castello e Piazzetta Reale. Queste location offriranno uno scenario spettacolare, dove il pubblico potrà ammirare le ultime novità automobilistiche, prototipi e supercar. L’edizione 2025 avrà anche un’offerta di test drive estesa dalle 9 alle 19, dando così a tutti la possibilità di provare le novità in viabilità ordinaria. Un aspetto che certamente attrarrà molti appassionati e curiosi. Ma la vera sorpresa? Un’area dedicata ai quadricicli, destinata ai giovani e alle soluzioni di mobilità sostenibile. Sarà questa la chiave per coinvolgere una nuova generazione di automobilisti?

Il Salone Auto diventa un evento sempre più esclusivo

Le supercar, i prototipi e le ultime novità del Salone Auto saranno ospitate dunque nelle affascinanti piazze Castello e Reale, nel cuore della città. Ma cosa rende questa location così speciale? Le scenografiche piazze di Torino, con i loro palazzi storici, forniranno il contesto ideale, un quadro pittoresco e particolare. Il Gruppo Stellantis ha già confermato la sua partecipazione, portando con sé alcuni dei suoi brand iconici. Ci sarà anche il ritorno di Petronas, a dimostrazione di come l’evento sia un’opportunità per le aziende per presentare i loro prodotti. Non mancheranno altre sorprese, con molte altre case automobilistiche pronte a rivelare le proprie novità. Quest’anno, l’evento sarà poi ancora più vicino alle realtà locali. Andrea Tronzano, Assessore regionale, ha sottolineato l’importanza del Salone Auro per la crescita dell’industria automobilistica piemontese, dando spazio a Vehicle Valley, una rete che promuove innovazione e sostenibilità. Il Salone Auto Torino 2025 si propone anche di sensibilizzare il pubblico sui temi della sicurezza stradale, sempre più rilevante per le nuove generazioni. Insomma, l’evento sarà qualcosa di unico e che sicuramente sarà ancora una volta capace di sorprendere. Ora ci si chiede solo se si riuscirà a battere il record di 500.000 visitatori dello scorso anno.