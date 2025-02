Bonus pneumatici 2025: una fake news che ha ingannato molti

Negli ultimi giorni, ha iniziato a circolare una notizia falsa sul cosiddetto Bonus pneumatici 2025. In realtà questo incentivo non è mai esistito, ma ha tratto comunque in inganno diverse testate giornalistiche. In tal modo la fake news si è diffusa a macchia d’olio. Si sosteneva che, all’interno del Bonus elettrodomestici previsto dalla legge di Bilancio 2025, fosse incluso uno sconto del 30% sull’acquisto di nuovi pneumatici. Questo sarebbe ammontato fino a un massimo di 100 euro e poteva salire a 200 per chi aveva un Isee sotto i 25.000 euro. Niente di più falso. Molti hanno creduto a questa informazione. Ma leggendo attentamente il testo della Legge di Bilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si scopre facilmente che non c’è traccia di alcun bonus per gli pneumatici. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato l’assenza di tale misura, smentendo così ogni dubbio. Perché non è stata fatta una verifica prima? Bastava consultare i documenti ufficiali per evitare la diffusione di una notizia infondata.

Solo bonus elettrodomestici, nessun pneumatico nella legge

L’idea che ci fosse un incentivo per gli pneumatici si è rivelata una semplice fake news, come confermato dallo stesso ministero guidato da Adolfo Urso. Il Bonus elettrodomestici, descritto nei commi 107 della legge, prevede uno sconto del 30% per l’acquisto di elettrodomestici a elevata efficienza energetica. Ergo: no pneumatici, ma solo per questi ultimi. Il contributo può arrivare a un massimo di 200 euro per le famiglie con Isee basso. Esso è poi destinato esclusivamente alla sostituzione di grandi elettrodomestici, incentivando anche il riciclo di quelli obsoleti. Nessun riferimento ad auto, “gomme” o altro. Eppure, la notizia è circolata per giorni. Forse il tema dell’ambiente ha favorito l’idea di uno sconto sugli pneumatici, ma alla fine il Ministero ha dovuto chiarire: nessun bonus per questa categoria è previsto, né oggi né in futuro. La confusione ora si è finalmente dissipata (si spera).