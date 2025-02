OnePlus abbandona i pieghevoli: non ci sarà un OnePlus Open 2

OnePlus ha annunciato ufficialmente che non produrrà un successore del OnePlus Open, segnando così la fine della sua breve esperienza nel settore degli smartphone pieghevoli. La decisione arriva a pochi mesi dal debutto del primo modello, che aveva ricevuto recensioni positive per qualità costruttiva e prestazioni.

Stop ai pieghevoli: la strategia di OnePlus cambia

L’azienda ha motivato la scelta con un cambio di strategia e di priorità aziendale, che la porterà a concentrarsi su dispositivi tradizionali e su nuove categorie di prodotto. Il OnePlus Open, lanciato nel 2023, aveva segnato il debutto del brand nel mercato dei foldable, ma la casa madre Oppo continuerà a sviluppare e commercializzare pieghevoli sotto il proprio marchio.

OnePlus ha sempre condiviso tecnologie e design con Oppo, il cui Find N3 è praticamente identico al OnePlus Open. In futuro, quindi, gli utenti interessati ai foldable di questo tipo dovranno fare riferimento a Oppo, che continuerà a investire nel segmento con il prossimo Find N5.

L’assenza di un OnePlus Open 2 non significa necessariamente che il brand esca definitivamente dal settore. Il mercato dei pieghevoli è ancora in crescita e OnePlus potrebbe valutare un ritorno in futuro, magari con un concept più innovativo o una tecnologia più matura.

Per ora, però, il marchio sembra voler focalizzarsi su altri aspetti della sua offerta, probabilmente per consolidare la propria presenza nei segmenti in cui è già forte, come i flagship tradizionali e i dispositivi di fascia media con alto rapporto qualità-prezzo.

Chi possiede un OnePlus Open non deve temere un’immediata interruzione del supporto software. L’azienda continuerà a rilasciare aggiornamenti e patch di sicurezza, ma il fatto che non ci sarà un successore potrebbe rendere meno competitivo il dispositivo nel lungo termine.

Inoltre, gli utenti che speravano in un’evoluzione del design e delle funzionalità offerte dal primo Open dovranno ora rivolgersi ad altri marchi, come Samsung, Google o Oppo, per restare nel mondo dei pieghevoli.