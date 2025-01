Netgear ha appena lanciato il suo sistema mesh Orbi 870. Un dispositivo di fascia alta che porta nelle abitazioni la potenza della tecnologia Wi-Fi 7. Questo nuovo prodotto si aggiunge alle già note serie Orbi 770 e 970. Le quali arricchiscono ulteriormente l’offerta dell’azienda.

Il sistema è progettato per garantire una copertura di rete impeccabile in ambienti di qualsiasi dimensione. Dalle piccole abitazioni alle residenze più ampie. Orbi 870 è quindi perfetto per soddisfare le necessità di famiglie numerose e vari professionisti. In particolare grazie ad una velocità di connessione che può arrivare fino a 21Gbps e alla capacità di gestire contemporaneamente fino a 150 dispositivi diversi.

Orbi 870: prestazioni avanzate per una rete domestica senza compromessi

Il nuovo Orbi 870 non è solo potente, ma anche estremamente sicuro. Grazie alla protezione avanzata contro le minacce informatiche, garantisce infatti un livello di sicurezza eccellente fin dal primo utilizzo. Tra le funzionalità più apprezzate notiamo l’aggiornamento automatico del firmware. Grazie a cui è sempre protetto dalle vulnerabilità. Vi è poi un sistema di rilevamento delle minacce che agisce in tempo reale per prevenire eventuali attacchi informatici. Ma non è tutto. In quanto Orbi 870 offre un’opzione di sicurezza esclusiva tramite Netgear Armor. Ovvero un software alimentato da Bitdefender che fornisce una protezione extra per tutti i dispositivi connessi alla rete. Compresi quelli IoT, come videocamere di sorveglianza o baby monitor.

Oltre a concentrarsi sulla sicurezza il sistema Orbi 870 è dotato di funzionalità avanzate che migliorano l’affidabilità della rete. La tecnologia Wi-Fi 7, ad esempio, consente di sfruttare la larghezza di banda a 320MHz. Mentre il Multi-Link Operation (MLO) e il preamble puncturing, favoriscono la connessione in ambienti ad alta richiesta di dati. Le persone possono beneficiare di una porta internet multi-gigabit da 10Gbps, ideale per connessioni via cavo o fibra ottica. Oltre che di 4 porte Ethernet da 2,5Gbps che permettono di connettere i device cablati in modo facile e veloce.

Non solo sicurezza

Con l’app Orbi, disponibile per dispositivi mobili, sarà poi possibile gestire facilmente la rete, monitorare il traffico dati, eseguire test di velocità e configurare reti separate per gli ospiti o per i dispositivi IoT. Tale piattaforma semplifica ulteriormente la gestione della rete. Soprattutto chi non ha molta esperienza in questo settore.

Orbi 870 è disponibile in Italia con diverse configurazioni. Il kit base da tre unità ha un prezzo di 1.399,99€. Mentre la versione con un satellite aggiuntivo è proposta a 899,99€. Se invece, si desidera acquistare solo il satellite, il prezzo è di 599,99€ . Insomma, questo sistema si posiziona come una delle soluzioni più complete per chi cerca un Wi-Fi 7 all’avanguardia. In grado di offrire ottime prestazioni, sicurezza e una gestione semplificata.