Realme 14 Pro: l’innovazione prende forma al MWC 2025

L’attesa è finita. In anteprima ufficio di Realme svela la serie 14 Pro, pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone. Il lancio ufficiale di questi dispositivi avverrà durante il Mobile World Congress di Barcellona. Preparatevi dunque ad assistere all’ introduzione di una tecnologia assolutamente nuova e senza precedenti.

La novità più sorprendente riguarda la capacità di cambiare colore in base alla temperatura. Infatti, grazie a un avanzato sistema di pigmenti termoreattivi, la cover posteriore della variante Pearl White passa da bianco perla a blu intenso quando la temperatura scende sotto i 16°C. Ogni modello è unico, offre così agli utenti un tocco di assoluta esclusività.

Oltre a questa innovazione estetica, il Realme propone anche la variante Suede Grey, con una finitura in pelle scamosciata vegana. Questo materiale, oltre a garantire un’elevata qualità al tatto, è prodotto con risorse a base biologica e offre una presa sicura.

Realme 14 Pro: fotografia avanzata e prestazioni senza compromessi

La serie include due modelli. Ovvero il Realme 14Pro+ e il 14 Pro, entrambi progettati con un design ultra-sottile. Il 14Pro misura appena 7,55mm, mentre il 14Pro+ resta sotto gli 8mm, combinando eleganza e praticità.

Oltre al design innovativo, il 14 Pro offre anche prestazioni fotografiche di alto livello. Il modello 14Pro+ introduce il primo sistema a triplo flash al mondo, il MagicGlow. Il quale migliora la fotografia notturna con un’illuminazione distribuita su tre direzioni.

Gli appassionati di fotografia troveranno nel teleobiettivo periscopico del 14 Pro+ un’arma in più. Questo componente, solitamente riservato ai modelli premium, è dotato del sensore Sony IMX882 da 1/2” e supporta un incredibile SuperZoom 120X. A completare il comparto fotografico vi è la fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50MP, che garantisce immagini di qualità DSLR. Sotto la struttura, la serie 14 lPro è alimentata da processori di ultima generazione. Uno Snapdragon 7s Gen 3 per il 14Pro+ e il Dimensity 7300 Energy per il 14Pro. Le opzioni di memoria spaziano fino a 512GB di ROM e 26GB di RAM virtuale. Assicurando fluidità e prestazioni eccellenti.

L’autonomia è garantita dalla batteria titanica da 6000mAh, la prima nel settore. Grazie alla tecnologia Flex Pack, il 14 Pro+ offre una durata del 20% superiore rispetto alla generazione precedente. Con una singola carica, gli utenti possono godersi fino a 17 ore di video o 10 ore di gaming.

Il display quadricurvo da 1,5K regala poi un’esperienza visiva immersiva. Con cornici ultra sottili e un rapporto schermo/corpo del 93,8%. In più, la certificazione IP69 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Rendendo questi dispositivi perfetti per ogni situazione.

I nuovi realme 14 Pro e 14 Pro+ arriveranno sul mercato dal 3 marzo, con prezzi competitivi. Si parla infatti di 429,99€ per il 14 Pro e 579,99€ per il 14 Pro+. Durante il lancio, saranno disponibili anche offerte speciali per i primi acquirenti.