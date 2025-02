Arriva un nuovo diamante dalla Cina: è il più resistente di sempre

La scienza dei materiali sta per essere arricchita da un nuovo traguardo. Si tratta della novità presentata da ricercatori cinesi. Quest’ultimi hanno sintetizzato con successo un materiale super-duro. Capace di superare la resistenza meccanica del diamante naturale. Tale innovazione potrebbe rivoluzionare numerosi settori industriali. Dalla manifattura alla tecnologia aerospaziale. Il gruppo di ricerca è guidato dai professori Liu Bingbing e Yao Mingguang della Jilin University. In collaborazione con Zhu Shengcai. Della Sun Yat-sen University.

Nuovo super diamante in arrivo dalla Cina

Il gruppo ha sviluppato un metodo innovativo. Quest’ultimo è in grado di ottenere diamanti esagonali di estrema purezza. Tale particolare tipo di diamante è noto come lonsdaleite. Possiede una struttura cristallina esagonale. Tale da conferire una durezza superiore di circa il 40% rispetto ai diamanti naturali. La scoperta di suddetti materiali non è recente. La lonsdaleite è stata identificata per la prima volta nel 1967. In un meteorite ritrovato nel Canyon Diablo, in Arizona.

Eppure, la sua riproduzione artificiale ha rappresentato una sfida per decenni. Ciò fino ad oggi. Il team cinese ha individuato una fase intermedia della grafite, chiamata “post-graphite phase”. Quest’ultima, sottoposta a pressioni e temperature estreme, si trasforma in diamante esagonale. Le implicazioni della scoperta sono enormi. Grazie alla sua eccezionale durezza e stabilità termica, il super diamante potrebbe essere usato per produrre strumenti di taglio e perforazione. Strumenti ad altissima precisione. Migliorando così l’efficienza nei processi industriali.

Inoltre, potrebbe trovare applicazione nel settore della microelettronica e nella costruzione di componenti per veicoli spaziali. In tale settore, infatti, i materiali super-resistenti sono fondamentali. La comunità scientifica internazionale guarda con grande interesse a tali sviluppi. Ciò perché la possibilità di produrre materiali più resistenti e versatili potrebbe rivoluzionare diversi settori industriali. Con il continuo progresso nella sintesi e nell’ingegnerizzazione dei materiali, il futuro della scienza dei materiali si prospetta ricco di opportunità straordinarie. Non resta che attendere e scoprire come verrà utilizzato il nuovo diamante.