1Mobile: la super promo che offre un prezzo incredibile per tutti

Al giorno d’oggi, il mercato della telefonia mobile offre a chi ha bisogno di attivare una nuova promozione tantissime possibilità tra le quali scegliere, avere una promozione in grado di soddisfare le nostre esigenze e infatti di primaria importanza dal momento che ci permette di sfruttare appieno le caratteristiche del nostro smartphone utilizzando dati, minuti ed SMS.

Di conseguenza, scegliere una promozione nel modo corretto risulta essenziale per avere un’esperienza soddisfacente e completa, ecco dunque perché si rende necessario osservare bene i vari cataloghi disponibili per poi fare la scelta più giusta sia in termini di caratteristiche che in termini di prezzo da pagare mensilmente che ovviamente deve essere adatto alle finanze di chi attiva la promozione.

Se avete bisogno di una nuova offerta che includa tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa, sicuramente un provider che merita la vostra attenzione è 1Mobile, quest’ultimo ha recentemente attivato la connettività 5G e ha deciso di lanciare un’offerta ad hoc per l’occasione che include tutto il necessario compresa la connettività di ultima generazione, vediamola insieme.

Tutto incluso ad un prezzo super

L’offerta in questione garantisce che decide di attivarla la bellezza di 200 GB in traffico dati 5G con minuti ed SMS verso tutti, nello specifico minuti limitati e 50 SMS senza nessun vincolo, il prezzo invece si articola in due step, cinque euro per il primo mese e poi 7,99 € a partire dal secondo Mese di fatturazione, per di più l’offerta in questione è disponibile per tutti coloro che desiderano attivarla importa in modo completamente gratuito e senza nessun costo inerente, l’unico contributo aggiuntivo riguarda quello legato alla Sim che è di cinque euro, di conseguenza al primo mese tutto ciò che dovrete pagare equivale a 10 €.

Se siete interessati, non vi resta che recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso per poi procedere all’attivazione direttamente online con pochi semplici clic.