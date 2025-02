Redmi Note 14: il prezzo su AMAZON è assolutamente FOLLE

Gli utenti si ritrovano oggi a poter acquistare un Redmi Note 14, approfittando del massimo risparmio possibile dal giorno del lancio del prodotto stesso, riuscendo in questo modo ad essere i primi a spendere relativamente poco sul suo acquisto, considerando che comunque parliamo di un prodotto di ottima qualità generale, per la fascia di prezzo di posizionamento.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dal display da 6,67 pollici di diagonale, che presenta risoluzione 1080 x 2400 pixel, un OLED di buona qualità, con refresh rate a 120Hz, che si appoggia comunque alla tecnologia più recente e qualitativamente elevata del momento. Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 50 megapixel, ed un ultragrandangolare da 2 megapixel, che raggiunge risoluzione di 8165 x 6124 pixel, oltre ad un sensore frontale da 16 megapixel per scatti comunque più che ottimi.

Redmi Note 14: che sconto su Amazon

Nuovo sconto speciale su Amazon per l’acquisto della variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna di Redmi Note 14, infatti il prodotto può essere comprato ad un prezzo di 179,90 euro, a cui aggiungere comunque la possibilità di un coupon del valore di 10 euro, per arrivare così a spendere in finale solamente 169,90 euro. Ordinatelo al seguente link.

Gli utenti che lo vogliono aggiungere al proprio carrello, devono comunque sapere essere presente una batteria da 5110mAh, più che valida per la tipologia di prodotto, pronta a garantire una usabilità quotidiana davvero elevata, ed anche durevolezza temporale. Il processore è realizzato da MediaTek, un Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock massima a 2,5GHz, che però, in termini di configurazione, non prevede la possibilità di espandere la memoria interna tramite l’utilizzo di una microSD esterna.