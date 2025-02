Motorola Edge 50 Fusion è un BEST BUY su Amazon: sconto assurdo di 160 euro

Il Motorola Edge 50 Fusion è a tutti gli effetti uno smartphone di fascia media che si crede di livello superiore, per quanto riguarda le specifiche tecniche che mette a disposizione del consumatore che decide di acquistarlo, soprattutto ai prezzi che circolano in questi giorni. Il suo punto forte è chiaramente il display, da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, una densità di 393 ppi, e tecnologia P-OLED di ottima qualità generale, che viene affiancata dalla presenza di un refresh rate a 120Hz, oltre a protezione Gorilla Glass 5 e 16 milioni di colori.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, alle cui spalle è possibile trovare una GPU Adreno 710, con una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che non risulta essere espandibile). Il comparto fotografico, considerando appunto la sua fascia di prezzo, lo possiamo ritenere di tutto rispetto, nella parte posteriore sono presenti due sensori: un principale da 50 megapixel, ed anche un ultragrandangolare da 13 megapixel (con anteriore un sensore da 32 megapixel con apertura F2.45).

Motorola Edge 50 Fusion: attenzione agli sconti disponibili su Amazon

Una spesa davvero ridottissima su Amazon per l’acquisto di uno smartphone qualitativamente elevato, il Motorola Edge 50 Fusion non ha nulla da invidiare ad altri top di gamma, nonostante il suo listino sarebbe di 399 euro, ed oggi gli utenti si ritrovano a poter investire solamente 242 euro per il suo acquisto (con uno sconto del 39%). Lo potete acquistare collegandovi a questo link.

Come la maggior parte dei dispositivi della fascia media, anche il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo presenta una batteria da 5000mAh, più che sufficiente per godere delle sue funzionalità per diversi giorni.