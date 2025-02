Xiaomi 15 Ultra: svelato il design definitivo

L’attesa per lo Xiaomi 15 Ultra sta per terminare. Per chi fosse interessato infatti, il nuovo smartphone di punta dell’azienda cinese sarà presentato ufficialmente entro la fine del mese. Ma nel frattempo alcune notizie di stampa trapelate non lasciano più spazio ai dubbi. Le immagini, diffuse da un rivenditore russo, mostrano il dispositivo da ogni angolazione, svelando il suo design in modo dettagliato.

Xiaomi 15 Ultra: prestazioni e prezzo: cosa aspettarsi?

Disponibile nelle colorazioni bianca e nera, il Xiaomi 15 Ultra si distingue per linee eleganti e un profilo che combina elementi squadrati con angoli leggermente stondati in prossimità del vetro frontale e del pannello posteriore. Ogni variante presenta dettagli unici. Ad esempio la versione bianca si caratterizza per una particolare texture a striature sul retro. Mentre la variante nera sfoggia un distintivo anello rosso attorno al modulo fotografico, elemento che conferma l’ attenzione del dispositivo sulle prestazioni fotografiche.

Xiaomi 15 Ultra promette di essere un telefono assolutamente all’avanguardia, non solo per il design, ma anche per le specifiche tecniche. Il comparto fotografico si preannuncia di altissimo livello, con un sensore principale da 50MP di Sony. Oltre che un teleobiettivo a periscopio da 200MP, pensato per garantire scatti eccezionali in ogni condizione di luce. Il display AMOLED LTPO da 6,73” con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120Hz offrirà un’esperienza visiva ancora più immersiva e fluida.

Caratteristiche tecniche e altri elementi

Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Esso sarà poi affiancato da diverse configurazioni di memoria. Tra cui una variante con 16GB di RAM e 512GB di archivio. La batteria da 6.000mAh con ricarica rapida da 90W garantirà un’ottima autonomia.

Per quanto riguarda il prezzo, il Xiaomi 15 Ultra sarà proposto in Russia a circa 130.000 rubli, equivalenti a circa 1.350€. In Europa, invece, il prezzo della versione più potente potrebbe arrivare a 1.500€. Il lancio mondiale sarà anticipato da un evento al MWC di Barcellona, dove il brand svelerà ufficialmente tutti i dettagli su varianti e prezzi.